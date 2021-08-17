昨天本欄分析教協是香港近10年荼毒學生、洗腦教師、操縱教育界的最大顛覆性質的發源地和策源地，並指今年8月是香港教育戰線開始的第二次回歸。而教育戰線可開啟二次回歸，是付出了至少損失兩代人和兩代青年寶貴青春和純潔的心的慘烈代價。

上月底北京「行雷」、香港「閃電」，教育局才如夢初醒，宣布全面斷絕與教協工作關係，不久之後，教協宣布自戕解散。我們要問教育局局長楊潤雄，為何要北京「行雷」才突然夢醒？教育局是每年政府開支中佔最大份額的部門，是白支錢的嗎？為甚麼同那隻不斷毒害和腐蝕我們下一代的「狼外婆」大被同眠？

如果說教育局早知如此，那末我們便要問何必當初？何必要不斷把龐大的公帑資源和無法統計的種種優惠及特權放水給教協？不斷養肥這隻狡猾「狼外婆」？

毋庸置疑，教育局的失誤恐怕絕非楊潤雄的個人行為，而是政府一直敵友錯置，採取綏靖主義、退縮妥協路線和政策，幻想以為不斷讓步便可討好「狼外婆」，令牠轉性與政府「同心同行」，結果是加速了政府管治的危機，犯下不可原諒的錯誤。

批評本屆政府奉行綏靖主義錯誤傾向是有根有據的。為甚麼本屆政府開初未經諮詢便增撥50億元於教育範疇呢？為甚麼行政長官出席民主黨和教協的周年慶典，還上台祝賀，並向民主黨捐款？為甚麼黑色暴亂爆發兩年後，教育局最近的聲明才第一次稱這場黑暴是反政府動亂？為甚麼教育局屈膝犯法教師，拒公布犯法及專業失德的教師名單？

回歸後，歷屆政府都沒痛下決心帶領教育去殖化和真回歸，本屆政府更進一步倒退和姑息養奸，才加速教育失陷、兩代人被糟蹋的慘痛損失。