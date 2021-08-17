民陣日前於社交平台上發表聲明宣布解散。內地媒體發表評論指出，民陣的解散聲明是為了試圖逃避法律追責而進行的可恥表演。

民陣的「語言偽術」簡直是荒天下之大謬，他們在脫卸責任的同時，還幻想繼續迷惑煽動市民。「人在希望在」是妄想「潛伏」起來繼續組織反中亂港活動；「撐住公民社會」是妄想像以前一樣煽動民眾、實踐陰謀；民陣在垂死之際尚叫嚷所謂的「堅守理念，毋忘初衷」是諷刺滑稽的。

民陣打出「悲情牌」，目的是試圖逃避罪責、自我美化，把解散的責任推卸至港府的「打壓」。民陣對香港社會的傷害人盡皆知，多年來組織反中亂港遊行集會，如反對《基本法》第23條立法，令外國勢力有機會入侵香港，造成國安方面的漏洞，同時阻礙香港發展，民陣在這些方面都是責無旁貸。

回顧過去民陣的遊行集會，除了修例暴亂期間淪為不同地區的暴亂，遊行隊伍中亦不缺「港獨」分子，揮動旗幟宣揚「港獨」，民陣對此仍然默許縱容。此外，民陣的遊行集會經常報大數來掩飾自己的不正確性，更是非法「佔中」和修例風波的參與、策劃和指揮者，因此，民陣絕非其口中所謂的「勞苦功高」，而是「攬炒香港」的元兇之一。筆者促請警方必須徹查民陣，以免亂港勢力死灰復燃。

民陣解散，並非意味着其從此安分守己、洗心革面，他們只為避風頭，但對反中亂港仍然死心不息。「三十六計，走為上計」，他們暫時宣布解散，以圖避過國安法制裁，保存實力，以待他日能東山再起。這正是攬炒派所謂的「如水」（Be Water）策略。修例風波期間，「如水」正是攬炒派叫得最響的口號之一，也是他們的抗爭策略，宣揚他們如水一樣能進能退、能聚能散，以「軟對抗」取代「硬對抗」，最大程度地保存實力，等待捲土重來的機會，政府與社會各界必須警惕。

民陣雖然崩潰，但是其骨幹首惡、會員涉嫌違法的行為，並不會隨之消失。任何組織及其負責人如果曾作出違法行為，都不能藉解散而將罪行一筆勾銷，逃避應有的法律責任。因此，筆者全力支持警方嚴正執法，繼續調查民陣涉嫌違法的罪行，絕不能姑息。

此外，不少報道已揭露民陣多年來的帳目不清，資金去向不明，以及收取外部勢力的資助。有報章粗略估算，民陣多年來累積獲得的款項可能超過500萬元，現時民陣卻宣布只剩160萬元，有關數字的真確性令人質疑，資產詳細去向亦無從稽考。執法機構亦應從黑金及行騙的方向着手徹查。

《港區國安法》實施後，最近接連有亂港組織宣布解散，香港漸由亂及治。期望港府能繼續推動各項維護國家安全的工作，社會各界亦能團結一致，專注民生、經濟發展，早日共享社會繁榮穩定。