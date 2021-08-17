正論：黑暴築巢職工盟　魚目混珠種禍根

千里之堤，潰於蟻穴，反中亂港勢力多年來顛覆特區，一代傳一代，由李柱銘到黃之鋒，從無間斷，要掃除亂黨，最直接就是一舉殲滅他們大本營，而特區一個最大的反對派巢穴就是臭名昭著的職工盟。

反修例暴潮爆發，各方顛覆勢力同一時間出招，形成一個大氣氛，特區管治權一度岌岌可危，當時各行各業都滲透了黃絲，不少界別籌組新工會，去年間新工會登記申請逾4,000宗，截至去年底已登記工會逾1,400個，一年激升50%，前所未見踴躍，形成「海嘯式」增加，甚至連政府內部也禍起蕭牆，新公務員工會另起爐灶，這些並非偶然或是巧合，而是背後有人推動，由李卓人掌控的職工盟便是其中一個推手。

所謂職工盟其實就是李卓人一個人的聯盟，以他個人意志行事，所謂爭取工人福利，多年來為勞動階級做到甚麼呢？反而李卓人就被揭發袋袋平安，出任立法會議員期間，收取壹傳媒黎智英秘密捐款並「袋住先」9個月；其擔任秘書長的職工盟在為海麗邨清潔工友罷工籌款，卻扣起23萬元作「日後經費」，「講一套、做一套」，被冠以「李呃人」之名。律政司在秘捐案最終放生李卓人，繼續作惡，李與職工盟在2019年的反修例暴潮擔當不可忽視的角色，最近民陣宣布解散，職工盟是剩下8個依然死撐的組織之一，可見所謂職工盟其實就是顛覆特區勢力的大聯盟。

多精密的計劃，都會有線索可尋，若要人不知，除非己莫為，在黑暴期間有37個新成立的所謂工會，註冊地址不約而同就是職工盟在油麻地彌敦道的會址。這批新工會對行業毫無建樹，反而傾向政治化，與黑暴同聲同氣，示威遊行才是正業，簡單來說，就是掛羊頭賣狗肉，魚目混珠，居心叵測，並非能夠真正代表業界的工會，與其說是獨立個體，倒不如說是職工盟的旗下分支，令公眾誤以為相關言論是業界的聲音，企圖騎劫專業，分化業界，撕裂社會。

這些偽工會有破壞冇建設，致力抗爭活動，包括發動「大三罷」、抗疫罷工等獲職工盟支持的「醫管局員工陣線」於去年2月無視疫情擴散，挾病人作籌碼，發起一連5日的醫護罷工，脅迫政府全面封關，該工會前主席余慧明更揚言罷工可以「撼動政權」。

最初大家以為這些新工會只是烏合之眾，虛張聲勢，沒有大作為，但事情演變真相慢慢浮現，原來是劍指選舉，分為兩個階段「種票」，先是針對2019年區議會選舉，發動大量年輕人到「關鍵選區」登記選民，成功控制了逾九成區議會，第二階段針對原定去年舉行的立法會及今年的選委會選舉，成立大量偽工會方便拉攏支持者，陰謀搶佔立法會及選委會勞工界別議席，甚至左右特首人選，妄想擔當「造王者」，以達奪取管治權的政治目標。這個驚天陰謀，在推出35+初選時，泛民與戴耀廷等人直認不諱。

由於港府綏靖政策，加上法律制度漏洞，眼看黑暴即將得手，《港區國安法》橫空出世，一下子粉碎奪取管治權的陰謀。黎智英與戴耀廷等人紛紛落網，李卓人亦因涉及非法遊行，已被判入獄。蛇無頭不行，偽工會紛紛鳴金收兵，新公務員工會因政府要求宣誓效忠而解散，主席顏武周辭去勞工處的職位。

傳統工會領袖批評政府過去沒有為工會註冊做好把關，痛斥偽工會誤導工友參與非法活動，若被捕入罪便前途盡毀，而「黑狗偷食，白狗當災」，偽工會令傳統工會形象嚴重受損，當局要取締這些偽工會，以助各行各業正本清源，更要調查是否有觸犯國家安全底線，正如保安局局長鄧炳強表示，違法就是違法，任何人或機構犯下的罪行，不會因其解散辭任而就此消失。

擒賊先擒王，有理由相信這些亂臣賊子利用探監的機會，向手下傳遞訊息，遙控繼續行事。既然反對派重心分子已經受控，應該正是斬草除根的大好時機，教協及民陣知難而退，職工盟仍然冥頑不靈，未怕執法行動，似乎有恃無恐，究竟背後是否有外國勢力在撐腰，特區政府是否投鼠忌器呢？不除職工盟，猶如斬草不除根，春風吹又生。