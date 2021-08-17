世界視線：美國反恐罪連連　小國盡變洩恨地

阿富汗變天了，在美國為首的北約盟國部隊於5月初撤軍後，塔利班武裝分子只用了短短3個月便拿下首都喀布爾，終結了自2001年美國發動的阿富汗戰爭爛局，這個國家終於重回阿富汗人手裏，沒有美國皇帝、英國師爺、澳洲打手。一場20年的戰爭，阿富汗變了中亞焦土，美國窮兵黷武是首惡。阿富汗的故事，再次印證美國自9‧11襲擊後發動的一場又一場反恐戰爭，只是殺人禍國的洩恨惡行，沒有趕走恐怖分子，反令一個個小國遭殃。

塔利班已開進首都喀布爾，美軍及在阿富汗的外國人還在撤離，而早前被塔利班佔領的幾大城市已逐步恢復正常運作，民眾急於生活重回正軌，對於普通百姓來說，江山是誰坐，他們管不了，但每天的生存與生活更真實。

塔利班重掌阿富汗，無異於狠摑美國一巴，並向全世界展示美國反恐20年只是一個笑話。2001年的9‧11襲擊後，美國上下痛恨拉登為首的阿蓋德組織，直指阿富汗塔利班政府庇護拉登，一個月後美軍與北約盟軍便出兵，奪了塔利班的阿富汗控制權，扶植親美政府。20年過去，親美的阿富汗政府仍是傀儡，主子剛走便丟盔棄甲。美國長臂又如何？阿富汗人用一代人的慘烈犧牲，讓美國成了笑話，也讓全世界得以警惕和反省美國及北約式恃強凌弱的恐怖思維。

看了阿富汗，很容易想到另一個遭美國報復的國家伊拉克，美國在9‧11後將伊拉克等多個國家列為「邪惡軸心國」，不久美國和北約強權懷疑伊拉克擁有大殺傷力武器，暗指是核武及生化武器，於是2003年3月開始大規模軍事侵略，砰砰嘭嘭一輪狠打，美國扶植的傀儡政權取代了被美國視為恐怖分子的薩達姆。結果呢？2011年美國等聯軍撤離伊拉克後，不再有強人政府的伊拉克出現了伊斯蘭國，外戰停了，又興內戰。

從阿富汗到伊拉克，美國的反恐戰爭成功嗎？趕走了他們口中的恐怖分子嗎？沒有。美國從阿富汗撤離，還要與塔利班談判，求合作；而伊拉克雖然滅了薩達姆政府，但是來了個伊斯蘭國，哪一個更恐怖，全世界都知道答案。