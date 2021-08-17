神州觀察：無視停產整頓令　礦難頻發有原因

青海省海北州柴達爾煤礦日前發生泥漿崩塌事故，21名被困礦工至今只救出兩人，且其中一人已經證實罹難，至於另外19人是死是活，或者最終能有幾人存活，就全看他們的造化了。據當局事後交代，該煤礦因為存在重大安全隱患，已於本月初遭責令停產整頓，並且暫扣了安全生產許可證。這就怪了，相關指令怎就對涉事煤礦不管用？又是甚麼原因使得對方敢於無視一切繼續違規生產？

更不堪的是，柴達爾煤礦也是個有前科的礦企，被揭曾於2018年12月發生過一宗安全生產事故，並造成一人死亡，其後該煤礦的安全生產標準化等級被從2級降為3級。按照相關國家標準，該等級已是煤礦可以開工生產的最低要求，而從2級降至3級的結果本身更可看出，該煤礦總體發展情況其實是在走下坡，此後是否有所改善亦不難想見，否則又怎會於近期被查出仍然存在重大安全隱患，需被勒令停產整頓？

由此更帶出另一個關鍵問題，便是面對頻頻爆出的礦難事故，當局每次都是如何要求及監督對方整改的？無從迴避的現實就是，有太多發生礦難的礦場總被踢爆過往劣迹斑斑，屬屢有前科，卻又能一次次繼續通過地方監管部門的審核覆批，重新開工生產，然後再一次次出事、死人，簡直像「莫比烏斯環」一般神奇。正如今年6月導致8人死亡的河南鶴壁某礦場，事前雖被查出存在重大安全隱患，有關部門不過責令其停產整頓5日，這麼短時間究竟能整頓出甚麼效果，已然用血的事實作出回應，而這般敷衍的整改令，當初又是基於甚麼標準制訂下達？

難怪各地每次於礦難之後要求開展的安全大排查總是不起作用，甚麼掘地三尺、不放過任何一個死角等說法堪稱一套接一套，還有舉一反三，人民至上、生命至上等口號都早已讓人聽到膩，結果礦難事故還是不斷發生。根據國家礦山安全監察局年初調查統計，內地去年涉煤礦事故多達123宗，並造成220多人死亡，尤其像山西、河南等產煤大省，經常事故連發，死難者眾，因而常遭當局約談或點名批評，以至不斷有官員領導遭追責問責，仍不見有效遏止。

細究之下又會發現，相關追責問責力度明顯不足，多半都是給予黨政紀處分，撤職、免職、降職而已，其他領域的問責力度也都大抵如是。再就是對違規礦企的追責處罰，同樣有搔癢之感，縱然一次事故死了幾十人，也不過判囚幾年罷了，平時的違規處罰更是小菜一碟，或普遍採取「以罰代管」，交上幾千元、幾萬元便能過關，加之背後那些說不清的利益糾葛，當局如何遏止礦難發生？今年準備死多少人？