功夫茶：公院大夫也移民　救命手術邊個跟

九七前香港曾掀起一輪波瀾壯闊嘅移民潮！之不過，事實話畀大家知，九七後「馬照跑，股照炒，舞照跳」，一度又吸引港人回流！可惜世事無絕對，回歸24年，香港冇變得更好，只有更多風風雨雨，呢，數字會說話！

從政府嘅統計數字和積金局年報顯示，香港確又掀起「移民瘋潮」，前者顯示近9萬名港人過去一年淨移出紀錄；後者去年4月至今年3月底，以「永久離開香港」為理由提取強積金嘅金額達65.67億元。再推前啲吖，警方數字亦披露，移民前申請俗稱「良民證」嘅無犯罪紀錄證明書個案激增，今年首4個月已逾11,784宗！至於英國今年1月底推出BNO「5+1」港人移民計劃，首10個星期已逾3.5萬人申請！

「香港幾好都有，點捨得走」神話破滅！依家變成此地不宜久留，孰令致之？明眼人都睇到，就係一味自我感覺良好嘅一眾庸官，管治無能，仲恬不知恥話「香港嘅前景非常好」！阿哥，點好吖？撇開教育失敗，法治墮落；民生問題瓣瓣攞唔出成績，公屋輪到頸長都輪唔到，睇專科好似骨科眼疾等，排3至4年閒閒哋！所謂「前景非常好」，都唔知冇靈魂政府睇咗邊本陳年通勝？往事如煙，好心面對現實，醒吓啦！

「移民瘋潮」就在眼前，大量資金、人才流失亦係冇花冇假，誠如醫管局主席范鴻齡指出，過去一年全職醫生及全職護士流失率分別為4.6%及6.5%，流失率上升嘅部分原因係移民引致，形容情況令人憂慮。按公立醫院醫護人手及流失率計算，過去一年流失嘅醫生約有300人，護士更超逾1,700人。

公立醫院長期人手不足係不爭嘅事實，依家因移民人手進一步短缺，醫管局主席頭痕，而小市民卻係切膚之痛！眼前就有一個活生生嘅例子，消息指兒童醫院心胸外科一名資深醫生10月底將離職移民，咁啱佢為一位4歲、有「小鐵漢」之稱嘅小朋友做咗兩次較複雜嘅單心室循環手術，依家只剩Phase 3，正在排期並進行心導管檢查，「小鐵漢」父親本來信心滿滿，因之前兩次手術十分成功，依家得知跟開嘅醫生辭職移民，心情立刻跌到谷底！父母愛子之心可以理喻，問題係兒童醫院仲有冇足夠資歷可處理複雜嘅心臟科手術醫生？若有，何以未能正面回覆以釋除病人家長之疑慮！

醫生人手不足問題存在已久！政府將於10月發表新一份施政報告，有政黨話向特首提交建議，祈進一步放寬引入海外醫生嘅條件至非香港永久性居民喎！阿哥，呢單嘢講咗N咁多年，再討論落去，地老天荒，遲吓連江湖郎中都話睬你有味啦！