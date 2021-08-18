產評：中美金融硬脫鈎　資金洗牌禍全球

中美博弈，金融戰是主戰場之一，亦事關香港命運。中國在7月開始藉滴滴事件啟動在美的中概股「撤僑」行動，而美國亦不甘坐看「股財兩空」，批評中概股急挫令美資損手之餘，還向中國新經濟企業赴美關上融資大門。另一方面，中俄在去美元化上行動一致，繼俄羅斯主權財富基金將美元「清零」後，中國亦連續4個月減持美債，反映中美金融脫鈎正以全方位推進。過去世界兩強發展互惠互利，如今卻反枱交惡，全球化的規模效益消失殆盡，疊加變種病毒和美國收水隨時引爆世紀資產泡沫，全球金融正刮起一場十級颶風，投資者宜及早避險！

美國總統拜登上任至今，中美關係未見改善，至今發展有兩大主軸：其一乃在國際地緣政局方面，美國高調重返亞洲，並廣結盟友制華。最近美軍突然退出阿富汗，據講就是精通國際事務的拜登要集中資源全力重返亞洲，推動印太戰略，以制衡中國，也好藉此留個中亞「燙手山芋」給中俄收拾。更重要的是，今次美國撤出行動做得倉卒難看，完全不在乎國際形象，就知道拜登務求與華速戰速決，擺出的態度是不容再拖，投資者應意會箇中危機。

論到中美關係急轉直下，關乎逾700萬港人的必然是金融脫鈎。中國煞停中概股赴美，並加強數據安全監管，變相為中企到美上市設限。美國華爾街失去一班中企大客，當然是見財化水，而中國藉着加強科企反壟斷並重構中概股境外上市秩序，亦令一班重倉中概股的美資大戶財富大蒸發。面對中國主動出擊，美國證交會表明暫停中國新經濟企業以空殼公司形式申請赴美上市，惟如今中企外闖難過登天，美國此舉明顯是擺姿態挽回面子多於實際，旨在向外界宣示是美國不歡迎中企。

當然，中國絕不會搬石砸腳，今次整頓科企是要確保國家安全、化解社會財富不均和金融系統性風險，所謂「一不做二不休」，改革要重錘到底，才能換來長治久安。可以預期的是，未來一段時間中企為免冒政策風險，若要境外上市，寧選香港，華爾街大行想繼續做中企生意，就得守中國規矩。事實上，不少美資是口是心非，口中大喊被中概股整頓嚇驚，實際上樂見中國主動完善市場，有利持續推動金融開放，故對長線配置人民幣資產的興趣不減反增。至於會否引來美國制裁香港，則不得而知，惟一旦祭出限用美元的金融核武，就變相押上美元信用，相信拜登對晒冷必謹而慎之。

中國在中企戰線上不退縮之餘，也繼續致力推動去美元化，除了積極推進數碼人民幣外，減持美債的力度乃近5年最大，事關市場估計，當聯儲局正式公布收水時間表時，美股難再繼續「反地心吸力」，只要美股一冧，全球資金會大洗牌，將中美金融戰推上頂峰。

國際局勢波譎雲詭，眼前中美金融脫鈎，也許是再掛鈎前的必要過程。由美元資產爆泡引發的金融風暴到臨前，中國已率先為中國資產擠出水分，冀能將風險傳導降至最低。當然，每次金融危機，伴隨的必然是財富與權力「大洗牌」。兩強博弈，好戲還在後頭！