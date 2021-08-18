功夫茶：避政司長愛扮鬼　民望低殘長食泥

時光飛逝，又快中秋！疫情持續下，即使今夜月明人盡望，也只能「共看明月應垂淚」，通關無望，有乜計可以同至親共慶佳節吖！功夫茶忽然感觸歲月如流，皆因明年3月就要進行新一任特首選舉，阿哥，一年唔夠人事又幾番新？

之前阿爺等唔切換屆，已免去政務司司長張建宗之職務，由保安局局長李家超接任！可見阿爺「愛國者治港」即使擺第一位，都要考慮能力和擔當！否則縱「愛國」，猶恐變成「忠誠的廢物」吖！嗱！自2018年1月6日出任律政司司長嘅鄭若驊，令人印象最深刻嘅就係反白眼，月光光心慌慌，真係以為佢最鍾意扮鬼嚇人！

點講都好啦，身居高位而德不稱位，能不稱官，有可能贏得民望嗎？嗱！又有最新嘅民意調查出爐啦！自上任以來一直醜聞纏身、民望長期喺低位徘徊，被嘲為「避政司司長」嘅鄭若驊，民望評分繼續「墊司底」，僅得27.7分，比起兩周前嘅調查下跌0.4分！而佢嘅支持率淨值為負39個百分點，同樣較上次調查下跌咗兩個百分點，喺3名司長中，以佢嘅評分最低，是以又為佢贏得「司底驊」諢號。

其實，每次民意調查，唔使問阿貴，司底驊必如DNA嘅雙螺旋構造，「自我複製」低沉民望！古人就話：眾議成林，無翼而飛，三人成市虎。意思係眾人嘅議論可以使平地變成樹林，可以讓冇翅膀嘅嘢飛起來；只要有3個人胡吹謠傳，就可以令人相信街上真有老虎！至於司底驊為何被傳愛扮鬼，恐怕係佢民望長期低殘食泥而予人嘅印象吧！

講真，特首林鄭嘅民望，其實唔叻得幾多，最新評35.1分，支持率為20%，而反對率卻達66%，有35%受訪者甚至畀佢零分。鬼咩！未能慎擇左右，終至佗衰家！自己攞嚟衰，怪不得人！至於司底驊民望何以永沉不浮，有評論員就批評佢任內冇捍衞法治，案件審訊令公眾失望，喺《港區國安法》實施後，亦冇向公眾多作解說，令人深感佢代表法律權威「做得好唔夠」，影響香港法治形象和制度。

一提起司底驊啲衰嘢，恍如清朝孫大娘留下嘅纏腳布，又臭又長！一千零一夜都講唔完！一言以蔽之，就係尸位素餐！喺佢管治下，律政司內部跳船不絕，怒掀離職潮；黑暴一役，警方拉人同律政司檢控根本不成比例，連控罪書都頻頻出錯，一味犯小學雞低級錯誤。司底驊失職怠政，難辭其咎！難怪有論者指出，司法要改革，律政司要改革，而一切改革，由革掉霸住毛坑不拉矢嘅司底驊開始！信焉！德不配位，必有災殃，各位，擅長扮鬼嚇人，又點可以留低？月光光心慌慌，等待天師開壇作法！