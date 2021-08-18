世界視線：美國敗走阿富汗　國際公信蕩無存

塔利班重奪阿富汗政權，美國扶植的阿富汗總統艾哈邁德扎伊倉皇出逃，目前行蹤成疑，不過這也難怪，美國人目前自顧不暇，撤離在阿富汗的人員引發喀布爾機場的大混亂，被世人譏為1975年美軍敗走西貢（今越南胡志明市）的翻版，哪有閒情照顧艾哈邁德扎伊這枚過氣棋子。

然而，美國在世人面前大出洋相，以至在阿富汗投放以萬億美元計的資金打水漂，只是最表面的損失，美國在國際社會中本已所餘無幾的公信力「一鋪清袋」，才是對華府最致命的打擊。阿富汗一夕變天，不僅特朗普第一時間出來「抽水」，「呼籲」美國總統拜登盡快辭職，就連美國的盟友也忍不住出言批評。英國首相約翰遜直指美國撤軍阿富汗的決定「令事態加速惡化」；連一向對美國唯命是從的加拿大總理杜魯多以及澳洲總理莫里森，也難掩「痛心」和「失望」之情。

阿富汗之戰注定失敗，早已是西方有識之士的共識。《德國之聲》去年發表的一篇評論文章便指出，阿富汗戰事的最重要教訓，是符合西方標準的民主制度輸入像阿富汗一類的國家，明顯是「要求過高」。姑且撇開當中溢於言表、自以為西式民主高人一等的道德優越感，但人們環顧全球，美國近年來以民主之名在別國搞的顛覆活動，由敍利亞到委內瑞拉，有哪一次不是失敗收場？

當今世界已進入多極時代，再不是美國人可以任意翻手為雲、覆手為雨，這一點華府也心知肚明。有分析認為，拜登堅持在這時從阿富汗撤軍，就是希望及早引爆危機，以免影響明年底的國會中期選舉。由此可反面看出，美國對控制阿富汗局勢的信心，已是低無可低，擔心萬一美軍坐鎮也管不了塔利班，局面反而更難收拾；國務卿布林肯叫人「不要幻想美軍繼續駐在阿富汗，就可以維持現狀」，說不定是由衷之言。

別看華府一直不肯鬆口，乾脆承認塔利班的統治合法性，實情是塔利班愈把阿富汗管治得井井有條，愈有助於美方減輕「重返阿富汗」的壓力，反而在一定程度上符合華府的利益。