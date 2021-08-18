正論：特區豈止疫情烈　治安毒瘤尤猖狂

隨着變種新冠病毒殺到，本港清零斷纜。繼日前從美國飛抵本港的外傭證實感染變種病毒後，國泰航空機場貴賓室女職員昨日亦告確診，病毒會否如野火燎原，誰也說不準。唯一肯定的是，香港不止面對變種病毒威脅，另一「毒瘤」同樣愈演愈烈。南亞兵團趁你病攞你命，疫情期間繼續與黑幫勾結，無惡不作，無法無天。特區遭逢「兩毒」夾擊，唔死一身潺！

本港昨日新增一宗本地確診個案，為上述國泰女職員。她未有接種疫苗，日前咳嗽求醫，證實帶有L452R變種病毒，意味本地清零再度斷纜。其染疫源頭未明，當局估計或與轉機乘客有關，但追蹤有困難。目前因該名女職員而接受強制檢測者逾千人，未有人確診，另有30名密切接觸者須強制檢疫。

與此同時，早前從美國乘坐國泰航班抵港的外傭，因已接種兩劑疫苗並驗出有抗體，獲准縮短酒店檢疫期至7日，返抵僱主家中不久即告確診變種病毒，染疫期間踏遍赤柱、灣仔、銅鑼灣、跑馬地多區。政府專家對此諸多解釋，袁國勇指與外傭一起從美國抵港的一對夫婦，3人同住一間檢疫酒店，懷疑夫婦採樣時無按指引關窗，房間換氣量亦未達標，病毒經空氣傳染給外傭。姑勿論如何，以接種疫苗及驗出有抗體為縮短檢疫期的做法已證實「大錯特錯」，這班為政府出謀獻策的專家實在難辭其咎。

惟林鄭猶自死撐，堅稱「谷針」仍是唯一出路，但又表明不會再以抗體的陽性基礎來縮短酒店檢疫期，並收緊抵港人士的檢疫措施，除了最低風險的C組國家，其他入境者都不會少於14天檢疫期。神又係佢，鬼又係佢，香港抗疫好事多磨，原本大好的清零勢頭多虧無能廢官胡混度日而破功，外防輸入錯漏百出，只知盲目谷針，一旦變種病毒攻陷社區，香港勢必萬劫不復。

何況疫苗對Delta的抵抗力成疑，打齊兩劑照樣中招者愈來愈多，另一政府專家顧問許樹昌不得不承認，已接種疫苗的變種病毒患者，病毒量與未打針的患者相若，仍可將病毒傳染他人。港府抗疫獨沽谷針一味，到頭來仍是對防疫沒轍，香港卻因為未如內地般嚴防死守，又不敢如英美般與病毒共存，高不成低不就，既無法與內地通關，又不敢向歐美打開大門，經濟不死翹翹才怪。

抗疫無能已夠不堪，更令人憤怒的是，港府直到今日仍對南亞假難民中門大開，來者不拒，特區不僅疫情不止，社會治安更是愈趨惡化。本報昨日報道，10名南亞惡煞日前凌晨闖入油麻地一間非法釣魚機賭檔，大聲叫囂兼大肆搗亂，掀翻釣魚機又砸毀遊戲機屏幕，更向懷疑是主持人的尼泊爾漢圍毆，現場遺下生果刀及開蠔刀，血漬斑斑，慘不忍睹。警方懷疑涉及區內黑幫爭奪賭檔生意，正全力緝捕兇徒歸案。

實際上，同類事故不絕上演，例如去年底疫情吃緊之際，尖沙咀重慶大廈一間食肆同樣遭蒙面南亞惡煞持鐵錘、牛肉刀、壘球棍等武器闖入大肆破壞和襲擊店員，同樣與爭奪生意有關。

一而再，再而三，南亞假難民來港後與本地黑幫勾結，形成一條黑色產業鏈，黑幫貪南亞假難民膽正命平；南亞假難民則替黑幫賣命搵錢，兩者一拍即合，令特區治安急劇惡化。2020年本港總體罪案為63,232宗，同期有934名免遣返聲請人士被捕，較2019年的657人上升42%。截至2020年底，仍有1.3萬名聲請人或因聲請被拒人士留港，當中有8,400人是因聲請被拒而向法院提出司法覆核，藉冗長的司法程序拖延留港時間。

假難民透過本港司法程序「拉布」滯港，涉及的罪案層出不窮，打家劫舍、黑幫毆鬥、強姦非禮、擄人勒索、運毒販毒、殺人放火，堪稱無惡不作，天理不容，社會要求港府退出《禁止酷刑公約》，對假難民關上大門，無奈港府硬是不聽，更大慷納稅人之慨，用於假難民的開支一年高於一年。過去7個財政年度已狂燒60億元公帑，今個年度又將用12.7億元處理免遣返聲請及相關工作，較去年度上升超過2.6億元；僅「人道援助」項目，新一年度預算便逾7億元。港府以德報怨，使錢如倒水，到底得到甚麼？

尤有甚者，港府對假難民慈悲為懷，對市民則斤斤計較，連失業率因疫情攀升至17年來高位，整個社會都要求港府為失業人士發放短期援助金，高官都以措施會遭濫用為由一口拒絕。寧予毒瘤，不予港人，港府之倒行逆施，與民為敵，怎能不激起滔天民怨？

事實證明，特區之敗，由官邪也。港府抗疫無能，施政無方，一味開門揖「毒」，任由病毒與治安毒瘤雙雙肆虐，特區焉能不死？事到如今，港人只能自求多福矣！