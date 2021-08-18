阿富汗政府軍一下子崩潰，塔利班不用作戰，便將全國收復，可見民心思變。美軍與阿政府都大感意外，重複美軍敗退越南西貢一幕。美國大使館竟被迫留駐喀布爾機場，美軍更槍擊要與美國同時外逃的政府中人，顯然美國與阿富汗政府的情報全部失準，退跑也缺足夠的安排。

若塔利班要拘捕機場裏美國的軍民和附美的阿富汗政府人員，只要炮轟機場，他們便走不得。就算拜登派遣幾千名美軍相救，也無濟於事。美軍怎樣可以在機場作戰而同時可保留在機場的美國軍民呢？這幾天會是美國低聲下氣地求塔利班放人，放人當然有代價，但不計算美國付出的贖金，美國全球霸主的形象便一落千丈，不僅是喪家犬，更要搖尾乞憐。一子錯，全盤皆落索！

無論拜登政府怎樣辯說、欺騙，國際電視和網絡新聞所顯示的狼狽形象，將會與美軍從西貢倉皇撤走，同為歷史不滅的景象，見證着美帝國主義的失敗與衰落，直接的效果是對美國政府和拜登政權重大的挫折。對拜登政權而言，國內反對批評會增大。一是美國傲慢，社會承受不了這樣國際性的恥辱；二是拜登上台僅以極微多數票勝出，今次恥辱正好給共和黨及極右人士極大的攻擊理由和條件。在國內，拜登政權會碰得焦頭爛額，無可逃避。明年的中期選舉，民主黨大有可能失掉國會兩院的多數票，施政困難。拜登甚至可能稱病引退，讓美國的政治陷入混亂。對美國政府來說，在國際上已失掉誠信，也喪失威望。越戰之後，美國要花20多年，在蘇聯解體後才恢復聲譽、威望與士氣。今次阿富汗大敗，還有伊拉克之敗（即使美國改變不撤軍，也難扭轉大局），美國國運、國際聲譽的打擊不是3、5年乃至10年可恢復。除非在這期限美國打出一個大勝仗，扭轉逆勢，否則的話，美國的霸權和依賴霸權的國內繁榮富裕，便會連鎖地衰落。當前還有新冠變種病毒的挑戰呢！

拜登從阿富汗、伊拉克撤軍，反映其士無鬥志，形勢比人強，不撤也敗，更會禍連國內財政經濟，不得不壯士斷臂。但效果超出預算，他們會不會不惜冒險，絕地反擊呢？要挽回聲勢，美國只能以戰爭攻擊伊朗、俄羅斯與中國，可除非動用核武，否則不可能勝；用以色列出動核襲伊朗也會弄巧反拙，成為全球公敵。美國怎辦？拜登怎辦？