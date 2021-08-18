民間人權陣線（民陣）日前宣稱解散時，還在叫囂：「毋忘初衷，撐住公民社會！香港人，加油！人在，希望在！」並且自吹自擂，甚麼19年來與香港市民並肩同行，創造了50萬、100萬、200萬人的遊行紀錄，甚麼「讓世界看到香港，讓燈光照耀黑暗，讓民主自由種在人心」。

民陣這種厚顏無恥的吹噓、煽情、叫囂，若在過往，會讓一些香港人如癡如醉，然而在今天，卻掉入冰河。誰還會「加油」？誰還會認為逆歷史潮流而動的民陣之流有「希望」？

事實上，民陣發動的「50萬人、100萬人、200萬人」上街遊行的「輝煌歲月」已經一去不復返，再怎麼「加油」也沒用，再怎麼「希望」也是無望。他們為非作歹、肆意妄為的那個「公民社會」的局面更將徹底清除，還「撐」甚麼？

民陣還聲稱會把160萬元資產，指示民陣資產託管團體捐給合適團體。這說明在民陣心中，還有與其臭味相投的「合適團體」，「仍會繼續堅守理念」，民陣大有「託孤」之意。不過，可以肯定，民陣是找不到這樣的「合適團體」的。在國法煌煌、除惡務盡之下，所有民陣以為「可託五尺之軀，可寄百里之命」的「合適團體」，都將被掃蕩乾淨。

近日民陣之流、一些媒體和「學者」異口同聲的說，民陣「被迫解散」是香港「公民社會受到致命打擊和摧毀」。外部勢力也有人聲稱，民陣「被迫解散」，令香港公民社會一把聲音被消滅，是香港當局對人權打壓。他們還惺惺作態表示，十分痛心公民團體從事正當工作而遭打壓，「呼籲當局尊重及保障所有人自由結社的權利」云云。

這些傢伙，從來故意不理那些反中亂港之人在「公民社會」裏幹了甚麼違法之事，且把他們等同於「公民社會」，以混淆視聽、顛倒黑白、顛倒是非也。