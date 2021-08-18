歷史總是驚人的相似。阿富汗突然變天，不禁令人想起上世紀70年代南越政權瞬間崩潰，同樣是美國扶持的傀儡政權，同樣被美國始亂終棄，同樣落得可悲下場。美國國務卿布林肯還死要面子，堅稱「喀布爾陷落」與「西貢陷落」不能相提並論。是的，兩者確實不能相提並論，美國在阿富汗苦苦經營20年，犧牲二千多美軍性命，花費逾二萬億美元軍費，最後還是不得不倉皇逃離，比當年在南越的失敗更加狼狽、更加羞恥。

美國媒體也忍不住揶揄道，阿富汗的陷落令國際社會進一步質疑美國的信譽，同時令盟友更加明白美國是「靠不住的」。實際上，美國從來都是靠不住的，在「西貢陷落」前，南越總統阮文紹曾痛斥美國背信棄義，「不人道、不可信賴、不負責任」。如今阿富汗出現的一幕，不過是歷史重演而已。其實也難怪，當年美國國力處於巔峰，尚且敗走越南，如今美國國力衰落，在阿富汗潰敗又何足為奇。

最諷刺的是，20年前美國推翻塔利班政權後，曾信誓旦旦要將阿富汗打造成「民主國家樣辦」。結果呢？誰也想不到按照美式民主產生的傀儡政權竟是如此腐敗無能、如此不堪一擊，短短幾天便全面崩潰，可見美式民主壓根兒就是一場笑話。

長期以來，美國一直迷信武力，以為憑藉本身強大的軍事實力，就可以征服全世界。但實際上，這些年美國並沒有征服任何國家，其發動的戰爭無不以失敗收場，從朝鮮到越南，從伊拉克到阿富汗，美國一路潰敗，一路暴露紙老虎本質。「美國靠得住，母豬會上樹」，無論是充當美國傀儡，或是充當美國棋子，都注定沒有好下場。今天的阿富汗，也許就是明天的台灣，蔡英文當局請好自為之。