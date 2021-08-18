偽工會騎劫業界，反對派組織掀起一片散水潮，特別是一些所謂工會組織，其實自從反修例爆發之後新成立的工會像雨後春筍，一年申請可以有過千宗，前所未見，明眼人都知道必然是有古怪。

香港因為法例所限，基本上成立工會，能做到的事不多，所以工會風氣不算盛行，而一些自稱可以為勞工爭取福利的組織，更加多是政治掛帥，例如職工盟由李卓人擔任秘書長，多年來究竟有為勞工爭取到甚麼呢？李卓人就是一個政治領袖，集合反對政府的勢力搞風搞雨，破壞社會安寧，反而令打工仔飯碗受損，冇啖好食。

李卓人醜聞多多，單是與漢奸黎智英千絲萬縷的關係，已經跳入黃河水洗都唔清，接收黎的政治捐款，放入自己戶口袋住先，如果在其他公司，已經被人當作是穿櫃桶底了，虧他還振振有詞為自己解畫，這樣的人其實誠信都已經破產，最離譜的是職工們為海麗邨清潔工罷工籌款，竟然要扣起部分款項作為自己組織日後的經費，真是荒天下之大謬。

紙包不住火，究竟是真心維護勞工權益或是魚目混珠，掛羊頭賣狗肉，一查便清楚，最近更被揭發有37個新成立的工會註冊地址，竟然和職工盟的會址一樣，這些所謂工會未見得為業界爭取權益，反而是上街遊行不務正業，令市民對傳統工會的形象大打折扣，簡直是累街坊。

奉勸各位若有心維護勞工權益，首先避免接觸職工盟這些黃絲大本營，未見官先打三十大板，從來在香港社會爭取勞工權益都是需要和商界及政府協調，最低工資也是多年來三方協調得來的成果，最重要是有商有量，不能一言不合便惡形惡相，上街遊行可達到甚麼成果？