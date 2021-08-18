又一個8月15日過去了，我們要永遠記住這個特別日子，因為勝利來之不易，因為歷史教訓深刻，我們更要警惕「黑暗」的捲土重來！前兩天，日本人年年如是搞「終戰紀念日儀式」，一班人穿着整齊的黑色無燕尾外套加上灰色褲，懺悔當年戰敗的經驗，但另一幫人就去了靖國神社參拜。日本實際是死不悔改，想「毋忘在莒」，就是為了軍國主義復辟那一天重臨。從他們的舉止乃至內心可以看出，他們哀悼的只是自己死去的國民而非其他人。日本首相菅義偉在致詞中儘管提及日本一直走在珍惜和平的國家道路上，但另一方面就以自民黨總裁的名義向神社供奉祭祀費。筆者認為他們是緊記着下次打仗切勿失敗！

多年來，日本人恭恭敬敬地表現出貌似愛好和平的樣子，然後在2018年啟動修憲，意圖解除對戰爭的限制，所以他們都是假裝的，本質上仍是軍國主義的思想和做法。他們前兩天才放出消息，擬提前更新「中期防衞計劃」，再漲軍費。他們更建造出兩艘準航母，配合修改和平憲法的前奏，目的就是想制止中國崛起。

歷史上，日本是個封閉的偏僻島國，缺乏資源人才，但美國偏要撞開日本的大門，隨後卻又銷聲匿迹，難道是發覺沒有想要的貿易就拂袖而去？奇怪的是，日本竟可通過16歲的明治天皇推行明治維新，短短26年就變成一個亞洲軍事強國，先後打贏甲午和日俄戰爭。其實背後正是美國在為日本撐腰，一如現在美國的招數：打代理人戰爭，在別的國家進行顏色革命。

當美國以一己之利親手打開關着軍國主義的魔盒，他們也曾惹火燒身，但二戰後近70年，美國從沒打算徹底清除軍國主義，日本由始至終都是其遠東代理人。不過，興衰治亂有其周期定律。如今美國走向衰落，是否還能駕馭日本？天理循環，就算強如美國，也逃避不了自食惡果！

二戰戰敗後至今，日本從沒認真地向中國深切道歉，如今更不提及對亞洲各國加害的責任。忘記歷史就意味着背叛，否認罪責就意味着重犯！我們要警惕日本打着和平主義的旗號，推行改頭換面的軍國主義。新中國建立前夕，毛澤東針對一部分中國人對美帝抱有幻想，發出了沉重的「丟掉幻想，準備鬥爭」警號。如今我們不能被日本所蒙蔽，要保持應有的警惕，展開應有的行動！筆者深信有朝一日的8月15日，日本會認真向中國正式道歉！