教協和民陣先後解散，同被官媒點名、被指為黑暴工會幕後推手和偽工會的職工盟，傳聞將成下一個被取締的對象。其頭目李卓人涉非法集結已被收監，但該組織仍在運作，黑暴仍有可能被策動再起，儘管轄下一些新工會的小頭目因涉非法初選違反國安法一度遭還押，但部分人已獲法庭批准保釋。事實再次證明，黑暴之所以將香港搞得天翻地覆，除了港府過去一直姑息縱容，司法直到今日仍然千方百計包庇放生，絕對是最大原因。

眾所周知，47名反對派政客參與違法初選，被控串謀顛覆國家政權罪，職工盟轄下其中一個黑暴工會──醫管局員工陣線前主席余慧明早前在高院獲國安法指定法官批准保釋。余慧明是初選案第13名獲准保釋的被告，其餘已獲准保釋的包括鄭達鴻、楊雪盈、劉偉聰、呂智恆、林景楠、彭卓棋、何啟明、黃碧雲、施德來、柯耀林、李予信及鄒家成。指定法官批保理由，無非就是相信他們不會再犯國安罪，至於為何相信，有何憑證認為他們不會再犯，公眾不甚了了。

當然，想當日連大漢奸黎智英都一度獲國安法指定法官批保，就知道沒有甚麼事情是不可能。醫管局員工陣線直到目前仍在運作，在國安法大網之下雖未見有大動作，但黑暴死心不息，只是伺機待起而已。職工盟作為黑暴工會的最高統領，若然鐵了心跟中央硬碰，不自行解散而走法律程序，誰能保證司法捉放曹鬧劇不會再次上演？

由此可見，香港所有亂源皆源自司法系統先天性反中親英美，即使國安法有所謂的指定法官，亦無法保證他們事必以國家安全為重。像首宗國安法罪成的被告唐英傑，獲輕判9年監禁仍不滿足，昨日就定罪及刑期申請上訴，隨時又有出人意料的結果。