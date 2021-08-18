以下故事純屬虛構，如有雷同，卻非巧合，乃筆者刻意為之。話說在20年前，中國以追捕犯人為名，悍然揮軍攻入一個名叫汗富阿的國家，搗毀當地政權，再扶植出一個所謂的民選政府，但汗富阿的原有政府誓不低頭，被毀後轉而打游擊。解放軍號稱武器精良，面對敵人卻是沒轍，跟人家一打20年，戰況卻愈來愈不利。中國投入一萬億美元，犧牲了2,000多名戰士，最後還是支撐不來，惟有放棄汗富阿，一走了之。

解放軍胡亂地打進去，又胡亂地撤離，汗富阿一片慌亂，當地部分人覺得前景難測，便欲攀上中國軍方的運輸機出走，但中方人員只是自顧自地逃逸，飛機上根本沒為汗富阿人留下位置。可憐的平民只能湧到機場，冒險爬上飛機門或引擎試圖離開。飛機師不管，照樣升空，不少人因攀抓不住，由天空直墮地面，粉身碎骨。

假如上述事情當真發生，你道西方的反華者和香港「黃絲」會有甚麼反應？他們定然是咬牙切齒，目眥盡裂，從螢幕上看到汗富阿人從飛機摔下的場面，便哭成淚人，進而大罵中國政權無恥無良，禽獸不如，完全不能相信在21世紀的文明時代，還會有如此慘絕人寰之事。

上述故事是虛構，也不全是虛構的。說是虛構，因為中國從沒有這樣對待過鄰邦；說不全是虛構，因為號稱是世界民主燈塔的美國，現在就活生生地上演這種人間悲劇。只要將上面故事中，中國、解放軍和汗富阿的名字，分別換作是美國、美軍和阿富汗，那麼我所講就不再是虛構的內容，而是真實的歷史。

然而因為這些無恥無良之事都是美國人做的，所以在黃絲眼中，卻又變得一切都可以原諒了。