本報尋日大字標題指911恐襲20周年，塔利班重掌阿富汗，美國面目無光，真是一語中的。阿富汗變天，前總統艾哈邁德扎伊出國流亡，塔利班取得全國勝利及重新建立政權。外界預計塔利班將更改國號，恢復1996年至2001年執政期間嘅「阿富汗伊斯蘭酋長國」舊稱。

塔利班重奪阿富汗政權，美國面目無光，珍珠都冇咁真。阿哥，美國咁多年嚟投放喺阿富汗嘅金錢，據估計接近一萬億美元，包括培訓超過30萬名阿富汗士兵和警察，並為佢哋提供設備，可惜阿富汗士兵全是扶不起來的阿斗，塔利班武裝分子兵不血刃，話咁易已攻入首都喀布爾，進駐總統府，控制全國。

阿富汗素有「帝國墳墓」之稱，咁多年嚟，邊個國家攻打佢都冇好結果，英國、蘇聯以及美國都先後折戟沉沙，美國尤其輸得難睇，「帝國墳墓」果然並非浪得虛名！呢，美國國防部及國務院日前宣布，為咗確保本國及盟國人員經喀布爾嘅哈米德卡扎伊國際機場安全離開阿富汗，決定增派1,000名士兵往阿富汗，並接管機場嘅空中交通管制。事實上，無論加派幾多士兵，目的都係為咗撤僑，意味着美國不但無力剷除塔利班，更間接令伊斯蘭國復活！

當然，以美國向來愛逞強認威，拜登即使趴街都要揦番拃沙，佢話唔後悔撤軍，經過20年，吸取咗痛苦教訓，永遠冇話有撤軍嘅好時機，佢寧願受到批評，亦唔想將決定留給下任總統，老人家幾有承擔！佢仲隔空喊話，指塔利班若攻擊美軍，阻礙美國撤走外交官，將面臨毀滅性力量！阿哈，普京說過：如果喺廁所追上恐怖分子，拎住褲腰帶也要把他們幹掉！拜登則是隔空發功嚇鬼，叫進駐阿富汗總統府嘅塔利班成員笑到碌地！