過去一周，香港政壇上演大解散，主角是反中亂港的教育界大毒瘤教協，以及長期召集反中亂港陣營團體或組織搞非法遊行集會的民陣，演活了甚麼叫做「樹倒猢猻散」、「兵敗如山倒」。

美國駐港澳總領事館原本欲在港上演「國安法令香港無民主自由，美商大恐慌、大撤資」的戲碼，豈料愈嚇愈投資。生意人最實際，個個都是聰明人，最熱衷於安全賺錢，最方便掘金的香港寶地，愈叫撤資則愈發投資。據透露，有美國財團睇好香港，最近剛購入甲級商廈做地區總部，境內外投資者都投了《港區國安法》一票。國安則港安，港安則荷包脹，不亦樂乎！美國駐港澳總領事對美商的撤退施壓，回應是投資不減反增，真是枉作小人。

無獨有偶，春江水暖鴨先知時日無多，自民主黨元老李永達叛黨棄妻走佬，以實際行動響應美國契爺號召，數日後有48年歷史的教協宣布解散，再幾天之後反中亂港19年的民陣也宣布壽終正寢，連徐小鳳的「熱烈地彈琴熱烈地唱」首本名曲都應接不暇。反中亂港陣營的大旗大台已紛紛倒下，鬥快散水，或冚旗，或劈炮，令美國人大呼「流水落花春去也」，「吾不欲觀之矣」。

大勢所趨，一撤一逃，一進一出。這就是不以人們意志為轉移的大形勢，這就是「借問瘟君欲何往，紙船明燭照天燒」的大時局，這就是「宜將剩勇追窮寇，不可沽名學霸王」的大時代。

請那些被「叫人衝，自己鬆」政棍騙上賊船的陪葬者醒少少啦！齊上齊落於今安在？國際陣線的契弟哪裏去了？「612基金」也好，在囚支援也罷，那些救急錢已被「托水龍」了？逾萬被捕「手足」無人理，卻成公民黨郭榮鏗領洋人獎的墊腳石，悲乎？