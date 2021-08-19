神州觀察：變質肉加工出售　為利益泯滅良知

內地民眾「舌尖上的安全」總無保障，山東濟南一間連鎖超市日前又被揭發，員工每日開工都會優先處理隔夜肉，以每斤9.9元人民幣低價售出，有明顯臭味的，則會用水清洗後再上架；至於那些發臭變質嚴重、無法處理的，則會絞成肉餡或灌成香腸再賣。超市員工直言，這叫「不乾不淨，吃了沒病」，可見抱着這種意識做食品服務有多糟糕，背後原因亦很簡單，便是如內地官媒所說的利益驅動，被罵泯滅良知。

只是在食品安全方面，像這種泯滅良知的做法還少嗎？各地還有多少超市也在這麼幹？又有多少更惡心、更可怕的隱蔽手段未被揭發？包括林立的餐飲服務行業，甚麼回收食剩的食材、湯底繼續奉客，使用「千年油」、坑渠油，加餸老鼠、蟑螂、蛆蟲、煙頭等食安問題簡直爆不停。

事實上，對於這類現象，內地當局還有另一句廣為人知、不斷重複的老話，叫做「一再突破做人底線」，譬如非洲豬瘟氾濫時，就常爆出有人打撈、販賣病死豬，賺盡黑心錢。彼時更有內地知名大型食品加工企業遭踢爆以染疫豬肉製作水餃、肉丸、香腸等產品出售，及有經官方認證、屢次接待官方機構考察的屠宰場，將大批本應作無害化處理的病死豬充作正常豬隻銷往各地，都叫人不敢想像。近期亦有像「海底撈」、「外婆家」、「小龍坎」、「楊國福」等知名連鎖餐飲、火鍋店，以至「餓了麼」這類網絡外賣平台，都被曝光各種惡劣衞生問題，當中有些更屬一犯再犯，醜聞不絕。只是連這些知名企業都守不住底線，整個社會哪裏還有食安可言？

是故民眾平日外出用餐也好，採購食材也好，沒準哪次就會中招，而且未必就能及時發現；也絕非不乾不淨、吃了沒病，反正因此導致食物中毒的事例挺多，有的縱然暫時無礙，日積月累地食用過期變質食物，極有可能產生更嚴重病變，給生命健康帶來致命危害，堪稱隱患重重。有鑑於此，政府光是痛批這類惡行、強調其危害後果並不管用，而是需設法讓他們不要泯滅良知，守住做人底線，加強監管與打擊自是不必說，具體如何操作落實也很重要。

總之從食安問題屢爆不絕的實際情況來看，當局的種種應對措施基本無法讓人感受到多少效用，甚至可以說相當令人失望。既然這些人能夠不顧他人健康安危賺取黑心錢，懲處起來便須毫不留情，讓其他躍躍欲試者望而卻步、斷了唯利是圖的念頭才行；那些知名連鎖餐飲既然無力做好衞生管理，便不能任其廣收加盟費，到處開店；尤其對那些屢教不改的，勢須罰得他們傾家蕩產，及考慮終身禁止入行，包括各行各業皆應如此，以免再來禍害人。