世界視線：阿國亂局難收攤　遏制中國難上難

美國總統拜登日前承認，阿富汗政府倒台及塔利班奪回控制權的速度，比美國政府預期的要快，但強調美國在阿富汗的目標本來就不是協助當地建設，試圖為美軍抽身而去引發的亂局辯護。其實明眼人都知道，華府對阿富汗撒手不管，無非是為了騰出資源對付中國，問題是，阿富汗政府一觸即潰，美國對「盟友」見死不救，其作為世界領袖的威信掃地，「對付中國」只會變得更加困難。

事實上，「遏制中國」早已是美國朝野的共識。早在2001年，時任總統喬治布殊就決定捨棄克林頓建立美中「戰略合作夥伴」關係的政策，而將中國定位為「戰略競爭對手」，豈料後來美國發生「9‧11」襲擊，「反恐」成了頭等要務，之後便是漫長的阿富汗戰爭，美國暫時無力應對中國崛起，客觀上為中國提供難得的戰略機遇期。

喬治布殊之後的幾任美國總統，均多次表明希望將戰略重心轉移至亞太地區。2020年3月，美國和塔利班簽署和平協議，時任國防部長埃斯珀更是露骨地表示，此舉是為了更好地「騰出手」來，在亞太地區重新進行軍力部署。當時華府的如意算盤是，讓塔利班跟現政府坐下來談判如何和平分享權力，以求做到「軟着陸」，豈料塔利班以現政府是「美國傀儡」為由拒絕買帳，華府退而求其次，希望美國以重金「打造」的阿富汗政府軍能夠盡量拖住塔利班的攻勢，結果如何有目共睹：美國以重演「西貢時刻」的屈辱敗走阿富汗，貽笑國際。

美國在阿富汗一敗塗地，不僅惹怒一眾歐洲盟友──畢竟之前敍利亞的難民潮由美國一手促成，如今阿富汗隨時再來一次，情何以堪──更大大降低美國藉台灣問題，充當牽制北京抓手的可能。正如台灣某名嘴所說，當連《紐約時報》也警告「台灣應該對阿富汗的遭遇感到緊張」時，便足以證明民進黨當局所謂「中共不會打台灣」、「打了美國會來救」等宣傳，只是一廂情願。其實，拜登本人已經說得清楚不過，美國不會派子弟兵打阿富汗內戰，又怎會為中國內戰破例？