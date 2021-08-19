功夫茶：鹽殺蝸牛係不該　高調拘捕嫌過分

天地之大德曰生，世人之大惡曰殺生。呢兩句昭示世人，生命係世間最寶貴嘅東西，殺生係人間慘劇，罪大惡極。最近「鹽殺蝸牛」事件引來社會頗多回響。話說一位26歲嘅在讀博士男，疑似用鹽撒在蝸牛身上，造成多隻蝸牛脫水死亡。

嗱！對呢單畸士，警方拘捕殺蝸牛男，以涉嫌「殘酷對待動物罪」將佢戴上手銬逮捕，並在其住所搜證，指這是嚴重罪行，一經定罪，可能判處監禁3年。功夫茶對警方高調關注虐待動物案件欣賞，之不過，回想去年情人節深井豪景花園發生駭人動物兇案，有30隻動物如仙女散花般被人由高處拋下，18隻動物死亡，警方當時拘捕兩名涉案男子，但事隔近7個月，律政司決定唔提出起訴，社會嘩然，明明「罪證確鑿」都唔告，仲有冇天理吖？

功夫茶舊事重提，只係想話，凡事一比較，就不難睇出執法者拿捏輕重，是否有分寸，係唔係合情合理合法？據悉，博士男經調查涉嫌以鹽虐殺3隻蝸牛被手銬拘查，而高空擲30隻動物落街致18死嘅兩男，卻被人稱「避政司司長」嘅鄭若驊放生，今趟被警方高調拘捕嘅博士男最終會否被起訴甚至判罪呢？值得大家拭目以待。

事實係「鹽殺蝸牛」引來網民熱烈討論及關注，有網民質疑：用電蚊拍「滋」一聲燒焦隻蚊使唔使去自首吖？或在鄉郊路上唔覺意車死隻蝸牛，要去投案嗎？又有啲表示迷惑：吃火鍋直接丟生蝦入鍋，原來犯法㗎？亦有基於科學觀點嘅就表示，如果被殺蝸牛係外來物種，的確有害環境而用鹽殺死佢哋就冇錯。

講起鹽殺蝸牛被高調拘捕，是否過分，確有商榷餘地；譬如好多中國「名菜」如火燄醉蝦、活吃鯉魚、活叫驢、風乾雞等都極具驚嚇和虐殺效果，其中不乏吃得極度變態，古人說「聞其聲不忍食其肉」，而變態老饕卻一邊從驢身上割肉燒烤或涮鍋，一邊聽着驢慘叫而食到眉飛色舞，咁鬼殘忍，不怕死後落十八層地獄嗎？當年果子貍事件，搞出個沙士大頭佛，這不是吃出禍嗎？虐殺動物，趕盡食盡，會受天譴吖！

呢，佛家慈悲為懷，茹素不殺生。之不過，「殺」有輕重之分，譬如捕魚係為咗維持生命，並冇「殺」嘅意念；又如人死後舉行火葬，一把火連屍體上嘅寄生蟲燒死埋，唔通咁都叫虐殺寄生蟲咩！星雲大師都話，若然對不慎殺害嘅生命起慚愧心，誠心懺悔，縱有罪業也能減輕。人不能經常有殺心，博士男鹽殺蝸牛係不該，若非經常以鹽殺動物而淪為鹹濕變態佬，咁警方大可不必以極度重犯視之！