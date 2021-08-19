正論：律政司胡控濫告　為入罪製造冤獄

內地冤假錯案不絕如縷，但近年總算痛定思痛，掀起翻案賠償潮。反觀自詡法治之區的香港，法治愈來愈墮落。一名青年被控企圖販毒罪成判囚23年，服刑近5年後終於上訴得直，無罪釋放。事件翻出代表青年的律師團隊涉嫌妨礙司法公正，而負責檢控的律政司則更可恥，在證據被法官質疑的情況下堅持起訴，為求入罪不擇手段，「檢控不偏不倚」云乎哉！

2016年只有20歲的馬家健替朋友洪志謙接收來自巴西的包裹，包裹內有逾一公斤可卡因，他不知包裹有毒品，最終沒有收取，但事後與洪志謙同被控企圖販毒罪。馬家健認罪，洪志謙則獲撤控，後來馬家健發現其律師團隊是由洪志謙親人所聘，及後改為不認罪，惟最終罪成判囚23年。馬家健早前獲上訴得直，但已入獄近5年。法官批評控方放棄追究較重罪的人，專注將無辜的人定罪，導致不公義。實際上，當年的原審法官在審訊時亦曾明言對案中證據疑點感「不安」和「不舒服」，認為律政司應該撤控，但時任刑事檢控專員堅持一錯到底。

涉案律師團隊涉嫌妨礙司法公正，日前已被警方拘捕，上訴庭亦直指本案控辯雙方都有問題，反映檢控制度不理想。其實，事件豈止反映檢控制度不理想，直情反映律政司胡控濫告，製造冤獄。大好青年無辜坐冤枉監，要不是上訴庭撥亂反正，其命運簡直不堪設想。其問題律師團隊總算被繩之以法，但律政司呢？為何在原審法官都表明有疑問並提出撤控的情況下，律政司仍堅持起訴？不是說疑點利益歸被告嗎？不是說法律精神是寧縱無枉嗎？如今恰好相反，律政司為求提高檢控率，將路人皆見的疑點視而不見，寧枉不縱。動輒將「檢控不偏不倚」掛在嘴邊的律政司司長鄭若驊不僅欠公眾一個交代，直情欠當事人一聲道歉。

說來實在難以置信，香港向以健全法制傲視全球，對內地法制尤其看不起，詎料今次的冤假錯案不是發生在內地，而是發生在香港，叫人情何以堪？可以看到，律政司檢控質素低下其來有自，更曾被前刑事檢控專員公開批評各級法院的案件定罪率大跌。是否有人為求「做靚盤數」，連無辜者也不放過，不言自明。

更不必說，律政司檢控錯漏百出，曾有處理黑暴的法官公開慨嘆，先後處理4宗與公眾活動有關的案件，律政司都有出錯，出錯率達100%。有時候不是搞錯時間地點，就是寫錯被告姓名，再不然就是中英文控罪不同，曾有黑暴被告「受惠」於律政司「手民之誤」而獲放生，令人嘆為觀止。這個肩負全港刑事檢控重任的部門是純粹失職塞責，還是暗裏包庇罪犯，實在不由人不質疑。

事實再次說明，歷屆律政司皆胡混度日，不是維護法治，而是破壞法治。特別是鄭若驊包庇反中亂港集團最是明目張膽，甫上任即放生黎智英的政治黑金案，為亂港黑暴埋下禍根。今次冤案顯然只是冰山一角，到底香港回歸前後還有多少冤獄未大白於天下，人在做，天在看。