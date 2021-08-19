美國在阿富汗潰敗，直接的後果會是：

一、美國國內反戰聲音擴大，國會兩黨會合力約制總統的合法和非法開戰權力。左派情緒更高漲，未必可掀起越戰時反越戰的大潮，卻肯定會迫使拜登加速從伊拉克撤軍（早先公開撤軍之後餘下的軍力），也從敍利亞把潛伏的美軍撤走。拜登政權和軍方在當前形勢下難以抗拒，連帶在波羅的海、黑海、南海、東海的軍事演習，亦可以為勢所逼，草草了事。在軍事上，美國不能不轉為守勢，把早一段時期的猖狂撤下。

二、美國國內孤立排外的趨勢加強。狂妄高傲的美國媒體和社會，在對外被重重侮辱之後，多會傾向關門來挽回尊嚴。關門便是排外，既防從阿富汗撤來的大批美軍附從，也借勢發洩，欺壓亞裔華裔，特別是反中國的心態會暴脹，歧視打擊的行為必增，拜登政權便會把針對中國的政策加強。中美關係撤除了美國的軍事壓迫外，各方面都會進一步惡化。

不過，美國在阿富汗之後，已失去國際的信任、尊重，盟國也公開批評，自身的信心也喪失，色厲內荏的情況更形明顯。在國際上再無力拉幫結社，反中聯盟、反俄聯盟會面臨崩潰。單只美國的制裁，或許加上五眼聯盟，對中國的壓力有限。相反，中國正好趁美國勢弱，與俄羅斯、伊朗擴展國際關係，推動一帶一路倡議，積極建立美國五眼聯盟以外的國際關係。歐盟害怕難民潮再起，必然與中、俄合作，穩定阿富汗。日本投機，亦不會跟隨美國亂動。阿富汗一例正是以戰止戰，爭取在美國以外的和平發展時機與空間。

中國可做的是借上海合作組織的名義，援助該組織的觀察員阿富汗，用上合組織，聯合俄羅斯、印度、巴基斯坦、伊朗、土耳其和中亞四國，與塔利班政權共商阿富汗的重建、開放大計，徹底用國際力量協助塔利班改造山川、開拓經濟、整合社會，把幾百年的四戰之地轉變為中亞交通、整合的樞紐，從而發揮當地豐厚的礦產資源作用和歐亞大陸中心地區的地緣戰略效益。

塔利班重奪政權，反映出它已改變中世紀極端的宗教主義，今次公開地宣稱要建立一個開放、包容的新政權，也公開支持女性權益，這是失去政權後痛定思痛的轉變。中國為首的國際社會應全力支持，也可借此進一步打擊美國的霸權主義，促使其更快沒落。