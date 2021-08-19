反中亂港勢力要「顏色革命」、「奪權變天」、發動暴亂，最重要的兩大項工作，一是宣傳，一是組織；宣傳方面最大的機器是黎智英主理的壹傳媒和《蘋果日報》，組織方面最大的平台和凝聚是李卓人當秘書長的職工盟。

他們這些年竭盡全力瘋狂運作，掀起陣陣妖風惡浪，黎智英、李卓人更是關係密切。李卓人曾收取黎智英秘密捐款及「袋住先」9個月，現在二人又同因3宗「未經批准集結案」罪成，共判囚20個月，正在服刑；他們也各自涉嫌干犯國安罪待審。黎智英的《蘋果日報》現已關門，李卓人的職工盟正在成為被切除的目標，相信李卓人還會被調查出更多的刑事罪包括國安罪問題，相信他和黎智英將是黑暴中犯案最多的罪犯。

據報道，反修例暴亂期間，不少界別籌組新工會，去年接獲的新工會登記申請多達4,289宗，另截至去年底已登記工會多達1,410個，其中多達37個在黑暴中成立的工會以職工盟會址作登記，這些新登記的工會被視為「偽工會」，因為他們不幹工會該幹的「本職工作」，而是積極參與暴亂，發起反政府、搞破壞的「大三罷」。

這些還只是表面聲勢，真正的反中亂港作用在於分兩個階段「海嘯式」種票，先是發動大量年輕人到「關鍵選區」登記選民，搶奪了2019年區議會選舉的近九成議席，繼而是要搶奪立法會勞工界別議席。這個計劃夢已破碎，區議會的亂港議員則被掃地出門，觸犯了《港區國安法》者正在候審。

可見，在平息暴亂、除惡務盡、保障香港長治久安和國家安全問題上，堅決徹底打掉反中亂港勢力的宣傳機器和組織平台至為關鍵。宣傳機器方面，《蘋果日報》雖然已經關門，但是和它同氣相求、並肩作戰的「黃媒」還有不少，還在拐彎抹角宣傳毒果報的各種觀點。組織平台方面，當局的行動則剛剛開始。