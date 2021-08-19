也許是兔死狐悲的原因，台灣社會對阿富汗極速變天的反應似乎特別強烈。藍營諷刺美國不可信，警告民進黨不要想着依賴美國與中國大陸對抗；綠營則聲稱台灣和阿富汗不同，美國仍是可靠盟友。

其實，台灣的處境和阿富汗並無不同，阿富汗是美國傀儡，台灣是美國棋子，都是身不由己，傀儡隨時被拋棄，棋子也一樣。連美國媒體也指出，美軍此次倉皇撤離，令人認識到美國不會無限支持盟友，對於台灣、烏克蘭等來說感受特別深刻。

歷史早已證明，美國從來都是自私自利，只顧自己，不顧別人。只要看看喀布爾機場的亂象，美軍機師為了逃命，竟不顧攀上飛機的民眾而強硬升空，結果活活摔死多人，就知道老美是多麼自私和冷血。對他們而言，阿富汗人連草芥都不如，他們平時宣揚的所謂自由人權，不過是騙人的鬼話。拜登聲稱美國不能無休止參與另一個國家的內戰，承受不該承受的傷亡代價。這才是老實話，他們的宗旨就是「美國優先」。

由此可見，台灣人在老美眼中也高貴不到哪裏去，一旦到了逃命的時候，誰也不敢保證台灣機場不會重演喀布爾機場的一幕。那些至今還在強調美國盟友可靠、寄望美軍保護的綠營人士，最好早點謀定後路，以免到時才來攀飛機，那就太遲了。

有藍營人士質問蔡英文，若他日台灣面臨同樣的局面，她的選擇是辭職走人，還是拚到最後一支掃把。這個問題怎麼回答？蔡英文只能求神拜佛，希望台灣不要出現這種局面，否則不管是辭職走人，還是拚到最後一支掃把，下場都注定可悲。至於有人要求台灣領導人就職誓詞加上「余必與國家共存亡」，更是強人所難，到時雞飛狗跳，逃命都來不及，誰跟你共存亡！