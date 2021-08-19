不聽專家言，吃虧在眼前，但聽了專家言，卻又如何呢？世界上專家多的是，又可以聽誰說呢？各執一詞，言人人殊，本地的說東，外國的說西，市民上網尋找防疫資訊，實在會混淆不清，到底誰才是權威呢？而且專家之言，有時候駭人聽聞，聽了不但頭痛，更是心驚膽戰。日前政府專家袁國勇的一番話，便令很多人的心涼了一截。

袁國勇在調查外傭染疫時，開門見山，表示已經毋須再討論疫苗接種率要達到幾多成才能建立免疫屏障，因為參考英、美等地情況，接種率超過七成，疫情照樣嚴重爆發，就算有九成人接種疫苗，但剩下沒有接種的75萬人中，可以出現隱性傳播鏈，若果長者染疫，死亡個案可能大幅增加。換句話說，即使七成香港人打了針，達到政府目標，一旦通關，相信疫情極大機會爆發，通關後果難樂觀。

不過，袁潑完冷水，又幫手催谷打針，說如果沒有急性免疫反應情況的人，都應該接種疫苗，並清楚表示，若打了疫苗，病毒較少攻擊肺部，多在鼻腔發現，即使病毒量高，也會很快消失。這番話簡單直接，但甚少有專家公開表達，包括政府相關人員，都是經常言不及義，給人遊花園兜圈的感覺，如果一早像袁教授這樣言簡意賅，市民可以減少不必要的疑慮。

事實證明，打疫苗是個人防護，與群體免疫以至通關沒有必然因果關係，大家必須有心理準備，即使九成接種率，都難以令病毒絕迹，通關之日，相信個案會增加。世界很多地方，政府都放棄了以清零為目標，改為準備與病毒共存，以減少損害為原則，就像流行性感冒沒有可能滅絕，愛滋病也是流傳下去，人類對抗病毒，甚少打勝仗，就算有，都是犧牲慘烈，成事也要靠天。