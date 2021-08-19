筆者近日去沙田排頭村走訪，發現這條已有至少150年歷史的村，依山而建，旺中帶靜，是一個假日好去處。如果民政事務總署能悉心維護好排頭村的外貌，在車水馬龍的城市中顯出村落的文化和傳統，不可多得。為此，民政署應多花點心思，民政事務專員要全力以赴為當區居民服務，多和居民建立聯繫，多聽他們的意見，多用他們的本事。筆者認為，民間有很多高手，尤其是許多銀髮一族，應該得到政府的重視，去善用他們的才華。

筆者在8月5日的文章提到，政府在教育方面要善用人力資源，而銀髮一族是新動力。香港目前需要一些有經驗、有能力、有魄力、有時間、有機動能力、無後顧之憂的生力軍去協助政府施政，銀髮一族在其中可發揮重要作用。

統計處2021年年中人口數字顯示，60至64歲人口共有逾60萬，65至69歲人口有逾47萬。其中不少都是退而不休，相信仍有理想的人不少，他們往往不太看重錢財，只要政府能給他們認同、褒獎和少少津貼，便心滿意足。

政府善用這一些人，可獲得額外人手，免去額外聘用人手的麻煩，而且只要通過NGO來組織和撮合他們當義工，組成龐大的義工團隊，為民服務，這對社會來說是一個天大的喜訊！再加上60歲或以上人士只需付兩元車資就可四處活動，富有機動能力，如此資源不能浪費不用！

眾所周知，香港人口老化問題日趨嚴重，香港最多人的年齡組別是55至59歲人士，人口逾62萬，5年後便成60至64歲。根據《香港人口推算2020-2069》，長者人口未來20年將增加近一倍，到2039年，每3個港人就有一個是銀髮一族。但只要轉變思維，人口老化問題也可帶來機遇，政府只要善用銀髮一族，並形成長效的機制，豈不是香港的寶貴資源？對緩解人口老化問題可謂百利而無一害。

對於銀髮一族來說，這也是一個雙贏，他們不僅能利用退休後更多的空間來參與義務工作，發揮自己的專長，貢獻社會，為下一代及社會盡點綿力，並將自己寶貴的人生經驗延續下去，正所謂少有所為，老有所用，何樂而不為？筆者認為，政府通過志願組織或非政府機構多加善用銀髮一族，提供完善的培訓及管理系統，加上相對合理的資源投放，銀髮一族完全可以成為香港社會發展振興新動力！