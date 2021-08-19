本港司法又被揭出特大醜聞！現年25歲的青年被控企圖販毒罪成判囚23年，服刑近5年後於上周上訴得直，無罪釋放。上訴庭提出多項疑點，其中最初勸喻青年認罪的律師樓「師爺」案底纍纍，其律師行更代表另一涉案疑犯，法官懷疑有人藉青年招認全部控罪來換取放生另一被告。而當年的原審法官在審訊時亦曾明言對案中證據疑點感「不安」和「不舒服」，認為控方應該撤控，惟律政司堅持濫告到底，結果大好青年無辜遭受多年冤獄，差點人生盡毀。

最新消息，涉案師爺及曾代表上訴人的大律師均涉嫌妨礙司法公正被警方拘捕，然而人們不禁要問，律政司呢？難道控方沒有丁點責任？連原審法官都提出諸多質疑，時任刑事檢控專員仍然一錯到底，為求有人入罪，不惜製造冤假錯案。上訴人無辜失去近5年自由，若非他堅持尋求公義，上訴庭終於撥亂反正，豈非比竇娥更冤？內地冤獄一旦翻案，尚且會對當事人作出金錢賠償，律政司卻連一句交代也沒有，一直將「檢控不偏不倚」掛在嘴邊的「司底驊」，還有何顏面面對公眾？

事實證明，香港自詡法治之區，其實不堪一擊，別說上述冤假錯案令人震驚，律政司長期包庇反中亂港集團的「衰嘢」更是罄竹難書。要不是《港區國安法》生效，律政司推無可推，卸無可卸，你道漢奸黎之流會有在赤柱監獄洗廁所的一日嗎？都說特區最大亂源乃來自司法，絕非虛言，而律政司正正是助紂為虐的最大推手。律政司其身不正並非個案，黑暴期間有檢控官被揭發出版教授暴徒逃避檢控的「天書」，正正由時任刑事檢控專員批准出版。整個部門烏煙瘴氣，再不徹底整頓，特別是撤換無能司長，更多冤假錯案恐怕陸續有來。