美國扶植的阿富汗民選政府，在塔利班組織的攻勢下迅即瓦解，如土委地，美領事館的工作人員倉皇出逃，樣子說多狼狽有多狼狽。只不過是在今年7月，現任白宮主人拜登還老神在在，聲稱美軍今趟絕不會像當年撤出南越般，走得氣急敗壞。詎料言猶在耳，南越的一幕便再次重演，歷史偏要跟華盛頓開玩笑。

講出上述過頭話的不止拜登一人，幾個月前，美國國務卿布林肯也說，阿富汗政府或許會在一段時期內垮台，但「可能性很小」。然而，現實卻在美國權力榜中排行第一、第二位的兩人身上，紮紮實實地打了兩記耳光。

美帝主義這種尷尬的情況並非出自偶然，本欄早已一再提醒，可惜他們懵然不覺。我曾經指出，美國現存的整個情報系統如同廢物，幾乎沒有一件重要的事情能夠判斷準確。美國人每年在情報機關身上耗費海量金錢，都成了冤大頭。

幾年之前，美國中央情報局曾說北韓沒有製造原子彈的能力，沒想到話音剛落，平壤就試爆給你看。2019年12月，新冠肺炎病毒在中國大規模爆發，疫情向各地急速蔓延，中情局在中國布置了大量線人，其中只要有一、兩個是中用的，能夠將訊息準確上呈，時任總統特朗普雖然為人粗心，但假如收到的情報確切可靠，相信他也不敢托大，對疫情如此輕忽視之。

美利堅坐擁世界上最先進的醫療設備，當地疫情也是在各個發達地區之中較遲爆發的，但結果仍導致60多萬人染疫而死，死亡人數更超過了美國歷次對外戰爭犧牲者的總和。平白失去這60多萬條寶貴生命，其中有多少責任該由美國情報組織去負？那就只能交由歷史去作評價了。