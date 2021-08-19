「中咗頭獎今趟真係唔使做咯！」老朽講緊日前油麻地天降鋁窗險擊中的士乘客嗰單事件，網上瘋傳事發片段，一名男子搭的士，正登入車廂之際，左腳仍在車外，一扇鋁窗說時遲，那時快，突然從天而降，擊中的士車身，男乘客於千鈞一髮之際，避過一劫！你話喇，若然真係「中頭獎」，係唔係從此「唔使做」吖？依家大運夾好彩，都真係要去黃大仙祠酬神！

大家都知道，香港有唔少舊區，除咗日前發生墮窗事件嘅油麻地，好似土瓜灣、筲箕灣等，亦有唔少樓齡逾50年嘅舊樓，日久失修，窗框窗鉸生銹嚴重，簡單一個「推窗」動作，都大有可能變高危，好容易令成隻窗飛脫墮樓，傷亡事件時有所聞。好似2019年1月，大埔富善邨墮窗與尖沙咀美麗華酒店墮窗事件同日發生，前者幸無傷人，後者擊斃一名內地女遊客，酒店女清潔工人被捕。可見墮窗意外頻頻發生，並非偶然。

咪以為香港係國際大都會、亞洲金融中心，其實華麗背後，「三無大廈」污糟邋遢，衞生極差，依家亦危樓處處！政府嘅驗窗計劃，早期又冇人手落實監控，講真，抽樣又抽得幾多吖？所謂驗窗形同虛設，有論者當年都忍唔住提醒冇靈魂廢官，跌窗落街壓死人都未算最慘，壓到人半生不死先最大鑊，累人癱一世先折墮冇陰功，苟延殘軀於世者固然慘，照顧佢嘅親人難道會好過嗎？

本報「探射燈」曾走訪驗樓專家，指出踏入風季，舊區危窗處處，加上本港天氣炎熱潮濕，鋁窗窗鉸容易生銹而欠承托力，當市民向外推窗容易發生墮窗意外，應建議市民改用結構更安全嘅趟窗，而一般50年以上舊樓則一律強行以趟窗代替驗窗，咁就萬無一失！可惜又係言者諄諄，聽者藐藐！