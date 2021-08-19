作惡19年的反中亂港陣營大台民陣，終於在《港區國安法》實施13個半月後倒台。民陣是以反對《基本法》23條香港本地立法制訂國安法起家，最後卻敗陣於《港區國安法》，真是歷史的報應。當年因立法失敗而辭職的保安局局長葉劉淑儀，今天已是資深的立法會議員和行政會議成員，想她必是笑到最後的一位。

民陣8月15日的解散聲明口氣忿忿不平，自詡是合法，把歷年罪行自誇為歷史功績，大有要顛覆、要反共反中捨我其誰的不服氣勢，最後拋下160萬元餘額，會由託管團體轉贈別的團體，意謂「吹得我脹咩」。民陣的解散聲明與其說是自戕，不如說是公開向政府、警方國安處和廉政公署挑釁，是極其狂妄和視法律如無物的態度。

也難怪民陣這樣瘋狂和囂張，細想之下，民陣恃甚麼？就是恃特區政府執法部門的軟弱無能、欺善怕惡、雙重標準、明哲保身，自毀管治和法治的鋼鐵長城，自損莊嚴執法和公正執法於人前。

既然民陣是非法組織，為何19年都不查處不取締？若政府推說因形勢使然，時不我與，那末國安法生效年多，為何還不取締？既然早於4月警方要求民陣解答交代不果，為何不即時取締？直至今天警方仍只拿涉違《社團條例》來說事，令人有高高舉起、輕輕放低之感！為何不窮追歷年黑金？

其實民陣豈止餘下160萬元？對民陣有關團體會員的追究，豈止留下的幾個團體？民陣之所以這樣囂張，是歷屆特區政府的執法部門、廉政公署、社團註冊部門及其直屬的問責局和主管部門姑息養奸、有法不執、養虎遺患所鑄成的大害。警方和廉署若不痛下決心，徹查和追究民陣歷年違法頭目和境內外黑金罪行，把他們繩之以法，便是自毀長城。