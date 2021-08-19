最近內地掀起了一股「網暴」，被攻擊的對象既不是人設坍塌的「小鮮肉」藝人，也不是爆出商業醜聞的富豪，而是在新冠疫情中走紅的「硬核醫生」張文宏。他在探討南京疫情時表示，新冠病毒很可能是常駐病毒，將與人類長期共存，未來中國選擇的方式一定是既保證與世界的命運共同體，實現與世界互通，回歸正常的生活，同時又能保障國民免於對病毒的恐懼。

這番話本沒有甚麼特殊之處，「與病毒共存」也並非石破天驚的新觀點，鍾南山、王辰等權威專家之前也多次作過類似表態，並沒有引起甚麼波瀾，但張文宏此次卻遭到群起而攻之。他的「與病毒共存」、「與世界互通」被惡意曲解為歐美的群體性免疫辯護，是「賣國賊」、「投降派」，是「帶魚」（五毛黨對所謂「帶路黨」的蔑稱）。種種無下限的人格侮辱，沉渣泛起，較之去年武漢疫情期間女作家方方的處境，更加危急。

對張文宏當然不是不能批評，但對於「與病毒共存」這樣的科學問題，理應從科學學術層面來辨析爭論，而不是上綱上線到政治批判。網暴，比當年貼在牆上、印在紙上的大字報更可怕，更有殺傷力、煽動力。其實，只要對張文宏的講話稍加閱讀，就會發現這些攻訐是何等的牽強附會、栽贓中傷，欲加之罪，何患無詞。怪就怪在，這些言論卻可以在監管嚴密的網絡輿論場橫行無忌，暢通無阻。

其實，從張文宏走紅之初，他就讓很多人不爽。因為在一片昇平和諧之中，他的很多話顯得非常刺耳。比如：「人不能欺負聽話的人，把一開始就暴露在病毒前面的醫生全部換下，換成所有的共產黨員，沒有討價還價的餘地。」這明顯與官方宣傳中「黨員總是主動衝鋒在前」的論調格格不入。

張文宏是中央授予的「全國優秀共產黨員」，這可是含金量極高的頂級榮譽。這幾年，內地在維護英模人物方面力度空前，專門頒布《英雄烈士保護法》。有人侮辱邱少雲被抓捕，有人詆毀中印邊境衝突的犧牲官兵被刑事逮捕，有人辱罵河南抗洪戰士被行政拘留，有人譏諷奧運冠軍被網絡禁言封殺。而那些網暴批鬥、肆意污辱張文宏的人，沒有任何追究，而且氣燄愈發囂張。這種姑息縱容背後的無形力量，才真正讓人不寒而慄。

張文宏是上海防控疫情專家組組長，冒着危險與病毒作戰。這樣一位為國為民的醫生，卻因言得咎，被架上了「賣國賊」的審判台。一個正常的社會，必須有警示反饋和糾錯機制。方方、張文宏等人的存在，是中國社會之幸。面對如此多的明槍暗箭，仍能義無反顧堅持良知講真話。毛爺爺50年前都說過：「讓人講話，天塌不下來。」何況，張文宏還是體制內的「優秀共產黨員」，如果連一個張文宏都容不下，何談甚麼包容自信呢？