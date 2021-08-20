世界體系理論的創始者、美國學者Wallerstein曾經指出，社會主義的主要性質來自抽離於世界資本主義體系，但這個抽離或退出只是暫時性的，不可能永遠。這個論述可以有多方的演繹。

列寧在蘇聯革命時提出革命產生自帝國主義的薄弱環節。因此馬克思所說資本主義產生出社會主義只是發展階段原則，不是具體歷史的發展。正因為屬薄弱環節，便是矛盾重重，容易引發革命，帝國主義也難鎮壓。同樣的道理可應用於中國的共產黨革命，當世最強的帝國主義也鎮壓不了。但是，蘇聯和中國在革命之後，暫時從世界資本主義體系退出。一是避免帝國主義繼續的侵害，用革命政權的國家力量來抗拒帝國主義強大經濟軍事力量。二是帝國主義也必然對之制裁封鎖，迫使革命政權屈服、瓦解。蘇聯擴大至東歐，初期亦中蘇合作，團結來對抗整個歐美帝國主義陣營的攻擊。在封關閉國之下，中蘇才可以和平安穩也快速地進行工業化。蘇聯在建國初期打敗英、法、美等聯手入侵，才可以有幾十年和平發展。中國經韓戰、兩次越戰（對法國），才鞏固政權。

但是閉關自守，由於基礎不足，經濟空間有限。初始發展可以很快，其後乏力，且相對於帝國主義的深厚根基和剝削全球，經濟實力比不上，再加投資國防以抗軍事壓迫，蘇聯經濟便敗於軍事競賽。中國在改革初期迷信美國，削減國防投資，或可減輕壓力，卻帶來後患。經濟比不上歐美，內部發展乏力，此所以中蘇都要引進市場改革，對世界資本主義體系重新開放。可是引進市場與資本，同時引進世界資本主義體系侵蝕之力。蘇聯敗於和平演變，中國沒敗，卻成為美帝國主義經濟的基礎支持，把國內資源用不同的途徑輸出，且政治上逐步傾斜，也因此出現20年全國上下的大貪腐，就差一步便如蘇聯東歐共產政權變色，帶來寡頭壟斷、資本崛起。

帝國主義不會使各國共享繁榮，而是用壟斷來不斷榨取，不僅在國際體系是兩極分化，在本國之內也同樣是兩極分化，靠資本、武力和虛假宣傳來維持。社會主義作為從世界資本主義體系逃脫出來的發展，便備受壓力。改革開放是應對之策，但同時帶來危機和威脅。怎樣與帝國主義抗衡，是社會主義生死之戰，也是替世界開展後帝國主義時代的創舉機會。