有消息指，香港大律師公會主席夏博義將不會爭取連任，做到明年一月任期屆滿就走人。這顯然是不得已的決定。中央正在加快速度清除反中亂港的政黨、工會、社團組織，教協、民陣、支聯會、職工盟這些歷史悠久、「很有影響」的龐然大物，都經不起內地官媒評論文章發出的「最後通牒」，經不起香江府衙和他們「斷絕關係」，若不自動解散，就等着被徹查清理，死得會更難看。

當然，不論他們怎麼「死法」，都逃不掉被刑事追究以往幹的壞事。形勢擺在眼前，壓力排山倒海，一貫傲慢非常、「老子天下第一」的香港大律師公會不能不「認慫」也，那個英國政客夏博義不能不考慮自己的「前景」也，只是夏博義傲慢不改，還要端着一副臭架子，還很戀棧，還想做滿任期才走人，還想為自己「畫上一個圓滿句號」，還想表現一下他不是在壓力下退卻……然而，香港大律師公會內部已經有人對他很不耐煩。

事到如今，夏主席考慮他自己的臉面超過大律師公會的「命運」，一些資深大狀要求他盡快辭職，他們認為大律師公會主席是極其重要的領導者，公會必須保持完全的非政治性，才能恰當地代表成員的利益，才能獲得中央和特區政府的認同及「祝福」，否則大律師公會就無法獨立存在；他們還批評大律師公會近年已變成了一個政治競選團體，甚至更像一個政黨。

他們批評說，反修例暴亂中，前任主席戴啟思已令公會與內地法律部門終止交流，批評戴啟思一直「熱衷於和外國法律機構聯繫」。戴啟思曾致函美國大律師公會，要求它干預《港區國安法》；而夏博義比戴啟思走得更遠，直接挑戰中央，鼓吹策動外國勢力支持他們改變全國人大常委會的決定，修改《港區國安法》。

當然，大律師公會的問題遠遠不止夏博義、戴啟思的問題，中央如何「要求」和「處理」他們，有好戲可看也。