「美軍所到之處，留下的都是動盪分裂、家破人亡，留下了千瘡百孔的爛攤子；美國的力量和作用是破壞，不是建設。」中國外交部發言人這番評論絕非無的放矢，阿富汗只是其中一個例子，再看看伊拉克、敍利亞、利比亞、烏克蘭、吉爾吉斯等等，凡是美國插手染指的國家，哪個不是動盪分裂？凡是推行所謂美式民主的國家，哪個有好結果？

美國總統拜登自己也承認，美國在阿富汗的任務「從來不是為了建設」。這才是老實話，老美向來自私自利，根本不可能幫阿富汗建設。但諷刺的是，有外媒翻舊帳發現，2001年美軍入侵阿富汗時，當時擔任聯邦參議員的拜登曾聲稱，「我們希望在阿富汗見到相對穩定的政府，並為該國提供基礎設施，進行重建工作。」此一時也，彼一時也，拜登前言不對後語，難道自己不覺得尷尬？或者這就是美國政客的共同特點，說話從來不算數？

最好笑的是，美國將中國視為主要敵人，平時咄咄逼人，此時卻不得不放低身段，國務卿布林肯主動致電中國外長王毅，既感謝中方參與阿富汗問題多哈會晤，還要求中方繼續發揮重要作用。中方當然也不客氣，王毅直截了當指出，把外來模式生搬硬套到歷史文化及國情截然不同的國家水土不服，最終難以立足。一個政權沒有人民支持是立不住的，用強權及軍事手段解決問題只會使問題愈來愈多，這方面的教訓值得認真反思。

美國人會認真反思嗎？恐怕很難。他們在全世界到處插手，歷年來不知製造多少問題、留下多少爛攤子，受到多少教訓，甚麼時候反思過？退一步說，即使老美不懂得反思，起碼也應該考慮一個問題，就是他們連阿富汗也搞不定，又有何能力遏制中國？