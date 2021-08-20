特區末世，奇事特別多。有市民月初在街頭見到一名男子將大包鹽灑向路邊草地的蝸牛身上，令其脫水致死。事件竟然在網絡發酵，成為城中話題，更令人意外的是，警方接報後認真展開行動，深入調查後，鎖定一名涉案男子身份，原來是來自內地的某大學博士生，據講聲稱因為蝸牛「危害生態」，故需要消滅牠，但被問及蝸牛如何危害生態，卻未能回答，難以自圓其說。說到底，要殺，又殺得晒嗎？蝸牛殼殘骸遍地，影響市容及衞生，又如何是好？

這宗新聞引起社會上廣泛討論，有的愛護動物人士認為，動物無論是如何微小，都有其生存權利，更加不應受到殘酷虐待，所以警方的拘捕行動是絕對合情合理，更向外彰顯維護動物尊嚴不容虐殺。但另一方面，不少人實事求是，指出現實生活裏，人類與生物之間的相處，甚至是煮食的方法，或多或少都涉及一些未必符合人道的手段，例如中國傳統很多菜式都是講究食材新鮮，尚未死去已經放落油鑊或是白灼，又或是提到生態保護，環境衞生，大家如果見到曱甴老鼠，特別是在家居內，正確的處理方法應該是怎樣呢？有些人會即時用拖鞋打死曱甴，又或者使用棍打老鼠，這樣是否違反法例呢？就算用老鼠藥，老鼠也未必即時死去，死前都會有痛苦掙扎，是否大家都要另外找無痛滅鼠方法？

本欄無意圖討論誰是誰非，因為公說公有理，婆說婆有理，再說下去又是爭吵收場，社會撕裂，很多人會將一些小事化大，造成爭拗，令整體氣氛也不好，家衰自然會口不停，小小的蝸牛也會令不同類型意見駁火，或許因為香港實在太多人覺得自己在道德高地，別人做的總是不順眼，這是個死症，沒法解決。