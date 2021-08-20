邵家臻、張超雄等一眾前立法會議員、前區議員，日前組織犯人批評監獄太平紳士投訴制度有問題，令申訴專員公署宣布調查太平紳士巡視計劃。筆者也是太平紳士，從個人經驗而言，這個批評是有失公允的！太平紳士巡視監獄制度現時行之有效，並沒有不公平的現象出現。

筆者想從社會整體角度談談如何改善太平紳士制度，以協助政府施政。筆者早前提出，太平紳士制度需進行活化，尤其是太平紳士近年好像變成一個名譽性多於功能性的角色，確實有必要去優化和善用其功能，令其在維護社會穩定、保障市民權利、化解矛盾等方面發揮出重要和積極作用。對此，筆者有以下五點看法：一、可組成太平紳士法庭，分擔工作，處理輕微的行政定額罰款案件，讓專職裁判官可聚焦和加速審訊更為重要和複雜的案件。

二、根據過往法例，只要有兩名太平紳士簽名同意，警方有權強制懷疑精神病病發者到治療機構檢查。在目前情況下，有需要恢復太平紳士的舊功能，且要進一步優化，尤其在社會動盪下，須正視港人的精神健康問題。對懷疑精神病人士和針對特定涉及擾亂社會安寧罪行的可疑犯罪者，可考慮由3名太平紳士簽名同意，轉介投訴或直接向警方投訴要求跟進。

三、太平紳士可協助提供犯罪更生的機會。太平紳士可串聯社會志願機構向社署提供更生就業的機會，引導社會提供更多平台協助更生人士適應社會生活。

四、發揮檢查、巡視學校和督學的作用。不僅在懲教，太平紳士更應在學校發揮作用，可與教育局合作來開展督學制度，由學校提供相應的資源，讓太平紳士參與其中，這不僅有助於解決教育問題，還可處理好校園暴力及欺凌事件。

五、發揮調解作用。香港社區裏的每幢大廈都有住戶管理組織或法團，解決某些問題時，民政處都會派人參與協調，但由於人手不夠，往往難以對大廈管理形成有效幫助。為此，太平紳士作為社會賢達，可協助民政處參與和處理有關事宜。

筆者認為，對於太平紳士群體，可從年齡層面上進行細分，對於60歲或以上的經驗人士，可在檢查巡視和調解上發揮更大作用；對於介乎40至60歲的太平紳士，他們往往有能力，有社會關係和經驗，給予相關的培訓後可安排他們參與更多功能性的作用，把上述功能發揮得更佳。