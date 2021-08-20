本港疫情原來的清零大好勢頭，隨着美國抵港外傭中招、國泰女職員確診而斷纜。這些個案顯然都同外防輸入出現漏洞有關，例如港府輕易縮短上述外傭的酒店檢疫期，證明盲目谷針、有抗體等於不會播毒的神話破滅；國泰女職員受感染，則疑與過境轉機旅客播毒有關。Delta變種病毒會否攻陷社區，端賴港府能否吸取教訓，修補外防漏洞。

可惜，港產官僚見到棺材也不流淚，繼續打開大門豁免特權人士檢疫安排。奧斯卡影后妮歌潔曼日前乘搭私人飛機從澳洲悉尼抵港，兩日後即被傳媒拍攝到她外出購物及進行拍攝，而她下榻的山頂豪宅亦非指定檢疫酒店。眾所周知，目前悉尼仍實施封城令，澳洲被港府列為中風險地區，已接種疫苗者仍要在登機前出示72小時內的檢測陰性結果，抵港後要在指定檢疫酒店接受隔離14天，而在強制檢疫期間需接受3次檢測，其後7天自行監察，以及抵港第16天、第19天強制檢測。

好明顯，妮歌有違反檢疫令之嫌，惟商經局隨即跳出來解畫，指妮歌獲港府豁免檢疫到港進行與指定專業工作相關的活動。人們實在不明白，來港拍戲和購物，為何可以獲得豁免檢疫？有何迫切性？香港經歷了4波疫情大爆發，每次皆始於外地傳入，特別是由豁免檢疫人士播毒，包括機師、海員、領事館職員等，早前的沙特領事家屬染疫，沒有造成大爆發只是好彩，港府不吸取教訓，何異於拿750萬港人性命較飛？

目前香港明星往返內地進行拍攝，一樣要接受隔離檢疫，天王巨星都無特權。港府面對「舶來品」即「口水嗲嗲渧」，懶理播疫風險。反而一味指摘市民不肯打針，又不肯放寬食肆4人一枱安排，其媚外賤內的嘴臉，令人不欲觀之！