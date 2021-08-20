古老的諺語說：「世人害怕時間，時間害怕金字塔。」意思是說，只要你對付的敵人不是金字塔，那麼時間就是最厲害的武器，人與人相爭，誰能利用好時間武器，誰就是贏家。中南海之內怕是藏有高人，往往能將最有力的武器，用得妙到毫巔。

美國前總統特朗普任內對中國的貿易施壓一浪接一浪，中方不得已，原本打算在2018年5月簽署城下之盟，條約內容要向美方大幅度讓步。當日要是就範了，北京這一仗便輸得抬不起頭，幸虧中南海的智者藝高人膽大，在簽約前夕突然推倒協議，要求重新商定。特朗普聞訊後老羞成怒，隨即瘋狂推出制裁措施。美國是較強勢的一方，在貿易上與中國對戰，事前幾乎沒有人相信中方能勝出。

然而，北京要求重訂協議，再分階段作談判，就是拋出時間作為武器，雙方耗着耗着，時局果然出現微妙變化。新冠疫情突然在全球爆發，各地的製造業出貨困難，唯獨中國不受影響，貨暢其流。到頭來，這兩年美國人買入的中國貨，比貿易戰之前更多，山姆大叔紮紮實實地栽了個大觔斗。

2019年香港的反修例風波，社會亂得不成樣子，在中南海的平暴選項上，相信遣派內地武警或出動駐港解放軍，都曾是慎重考慮的對象，但北京最後還是沒有動用這兩隻棋子，而是用上更有力的時間武器。在反修例動亂掀起的一年內，阿爺採用拖字訣，待至反對派的熱情耗盡，再一舉收拾殘局，結果便是兵不血刃，一切水到渠成。

世道盛衰無常，對手的運氣也會有高低起伏，中國人深明此道，故最懂得靜待時機出手。目前，中國最大的目標是謀求統一，此事大可不必焦急，只要繼續善用時間武器便行。