本報日前獨家披露黑暴期間不少「偽工會」陸續成立，佢哋混淆視聽，騎劫傳統工會，而背後嘅推手，係一直推動反中亂港活動嘅職工盟。

早前有團體到政府總部外請願，指職工盟多名高層成員來自反中亂港組織，甚至涉嫌違反《港區國安法》，包括與多個工會組成「二百萬三罷聯合陣線」，反對國安法，發起罷工罷課公投；此外，佢哋長期操控近百個反中亂港工會，涉收受外國政治組織捐助，促保安局徹查。

日前，坐擁巨額資金嘅「612」基金宣布將停止運作。呢個基金打正旗號支援黑暴期間受傷、被捕人士打官司等為核心工作，吸金能力特別強勁，佢雖然有定期公布其財政狀況和支出詳情，但「收入」一欄有不少來歷不明嘅捐款。基金有20多個無名氏嘅捐款，數額由逾10萬元到100萬元不等，呢啲係乜人？有冇境外資金捐獻？唔徹查又豈能水落石出？

有論者指出，教協、民陣先後「自我了結」，但係未解散嘅一啲政黨、組織，即使喺國安法威懾下進入冬眠狀態，一些平時高調慣嘅政客亦忽然低調甚至潛水，之不過，靜水流深，平靜表面仍有暗流湧動，所謂「明槍易擋，暗箭難防」，多次傳出解散嘅公民黨便不可不防！其主席梁家傑有名言「暴力有時或可能係解決問題嘅方法」，黨友楊岳橋嘅「留案底令人生更精彩」影響無數血氣方剛嘅青少年，當然也毀咗無數年輕人嘅前途！

去年，梁家傑被踢爆與美國駐港澳總領事暗室密斟，佢仲話係「恒常會面」。此外，公民黨以政黨名義簽署所謂「墨落無悔」聲明書，此舉埋下日後公民黨成員被捕、出走，導致公民黨走向滅黨危機！像梁家傑這樣的政客，港府能掉以輕心嗎？