油尖旺前區議員陳梓維因擔心未能合資格宣誓自行辭職後，經濟打回原形，竟然玩眾籌娛樂公眾，他於日前透過網頁宣稱，要眾籌20萬元以維持服務坊眾，若不達目標便關閉其辦事處，貼文一出，登時成為全城茶餘飯後的笑談，也是對政府不規管眾籌的嘲諷。

一個連街坊簡單民生的求助個案也不會處理，但懂得把個案轉介前議員協助的所謂前區議員，竟夠膽獅子開大口要一日眾籌20萬元，除了顯示他個人行為的荒唐，更凸顯香港現行眾籌活動無王管的政府管治荒謬和國家安全的嚴重大漏洞。

香港號稱法治社會，乞丐街頭行乞都屬違法，但眾籌竟然無王管，那麼今後欲行乞搵食的丐幫們應向政棍眾籌借鏡，學習陳梓維之流的現代化𢱑銀方法，祭起眾籌做招牌，肯定博得途人街坊同情心，既可有免拉金牌，又可安心搵食，遇警盤查時大可自稱眾籌！

君不見，民陣每年幾次大遊行，各個政黨霸頭位爭好位，眾籌無王管毋須交代，令眾籌掩護黑金輸血，官員卻扮盲，有關部門也不執法。君不見，民陣、教協、職工盟、支聯會、「四五」行動、社民連、前綫、民主黨、街工、公民黨、眾志等，每年幾場大型遊行熱烈地眾籌，不亦樂乎，「612」基金的眾籌也照此辦理，境內外反共、反華勢力利用眾籌輸血把黑金洗白，支撐着整場顏色革命。

北京「雷暴」後，特區政府倘仍怠政，對公然違法的眾籌活動不下大決心取締，制訂新法進行有效規管，並宣布在新的法例未實施前禁止任何眾籌活動，便是失職，當局更必須立即徹查及追究民陣、教協、職工盟、支聯會、「四五」行動、社民連、前綫、民主黨、街工、公民黨、眾志等籌款大戶歷年眾籌所得，把違法者繩之以法。