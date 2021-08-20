美軍原定於本月底，即「911」恐怖襲擊20周年前夕才全面撤出阿富汗，結束這場比越戰更為漫長的戰事。但撤軍消息引發塔利班軍隊加強攻擊，亦加速了由美國一手扶植的親美阿富汗政權及政府軍的崩解。塔利班在周日正式控制全國，僅餘下喀布爾機場供美國為首的西方聯軍進行撤僑。多名阿富汗人從美國軍機高空墮下的畫面，比當年美軍倉皇撤離南越的「西貢時刻」更為震撼。

因阿富汗局勢而民望急跌的美國總統拜登，揚言不會對撤軍決定感後悔，因為當年出兵是為了反恐，現在目標已達。事實是撤軍加速塔利班重新上台，不少國家都擔心源自阿富汗的恐怖活動會捲土重來。美國推翻伊拉克薩達姆政權及企圖推翻敍利亞巴沙爾‧阿薩德政權，助長了極端組織「伊斯蘭國」的興起，令全球恐怖主義活動頻生。對於我國在新疆等地推行的有效反恐措施，美國則抹黑為侵犯人權自由，並將曾獲塔利班支持的「東伊運」從國際恐怖組織名單中剔除。

拜登又推翻之前多任美國總統的說法，聲稱美國出兵並非為了協助阿富汗重建。正如我國外交部發言人所言，「重建不是目標」倒也是句實話，因為無論在伊拉克、敍利亞或阿富汗，美軍所到之處，留下的都是動盪分裂、家破人亡和千瘡百孔的爛攤子，美國的力量和作用是破壞而不是建設，用強權及軍事手段來解決問題，只會使問題愈來愈多。

美國經常以維護人權、推動民主為由，粗暴干預別國內政、策動「顏色革命」，以至直接出兵入侵，但所謂的「人權」、「民主」，都是美國說了算，未必適合當地的國情民情，強加於別國往往會出現「水土不服」，甚或引發社會動盪、國家分裂和人道災難，這是「維護」或根本就是「霸權」呢？我國外交部部長王毅就指出，阿富汗局勢劇變，證實所謂的「民主改造」不但不符合實際，最後反而自食其果。

自食其果的不僅是美國的政客、官兵和納稅人，更甚是支持美國干預自己國家的當地人民。美國的撤離行動優次分明，首先是使館人員，其次是僑民和軍人，最後才是替美國使館及軍隊工作的阿富汗人，但不包括後者的家屬或前僱員。而且非美國人會先行送往第三國，再慢慢等候甄選審批，不知要等多少年才會真正獲美國接收。

阿富汗局勢在台灣引起熱議。美方官員指稱台灣與阿富汗的情況截然不同，美國對「盟友」的承諾是神聖和堅實的。但其「老闆」拜登卻強調，不會再派出美國的兒女去參與別國的內戰，又指如果塔利班令撤離中的美國軍民傷亡，會堅決作出軍事回應！至於非美國人的性命，則似乎與美國無關了。

曾經支持美國干預我國及香港事務、以為可將美式民主制度照搬到香港的人，現在夢醒了嗎？