正論：不是病死就是餓死　港府抗疫與民為敵

香港抗疫逾一年半，疫情始終欲斷難斷，本來隨着接連兩個月本地零確診，人們以為生活終可復常，無奈事與願違，正正因為港府拒絕吸取教訓，外防輸入漏洞百出甚至中門大開，致令清零斷纜。繼近期驚現兩宗確診變種病毒個案後，荷里活影星妮歌潔曼又被揭發從實施封城的澳洲悉尼抵港，居然獲港府豁免檢疫，懶理對社區的播毒風險。各行各業已因嚴苛的社交距離措施而奄奄一息，中港通關又遙遙無期，現在更開門揖疫，港府對外人仁慈，對市民殘忍，難怪有人慨嘆，長此下去，香港人不是病死就是餓死！

妮歌潔曼於8月12日乘搭私人飛機從悉尼抵港，兩日後即被傳媒拍攝到她外出購物及進行拍攝，其下榻的山頂豪宅亦非香港指定的檢疫酒店，有違反檢疫令之嫌。傳染病專家直指，悉尼目前仍實施封城措施，港府亦將澳洲由低風險地區改為中風險地區，證明當地疫情嚴重，免檢安排對本港社區帶來極高風險，質疑有何必要性及迫切性讓拍攝隊伍免檢來港。商經局自是百般辯解，指根據《外國地區到港人士強制檢疫規例》，有關人士獲批准到港進行與指定專業工作相關活動，同時必須遵守指定防疫措施及其他條件；又認為妮歌來港有助經濟發展。議員已準備傳召商經局局長邱騰華及食衞局局長陳肇始到立法會接受質詢。

其實最令公眾不滿的是，港府對外人大開方便之門，對自己人則諸多刁難，做法完全不公平。林鄭等高官動輒指摘市民不肯接種疫苗，指現時全港接種率僅約五成半，遠遠未達致七成接種目標，強調沒有放寬社交距離措施的條件，並將有關措施延長至9月1日，包括食肆仍然維持ABCD四類營運模式，並強制B類食肆員工由每14天檢測一次收緊為每7天一次。此舉無疑令經營者成本百上加斤，同時令基層打工仔搵食更加艱難。偏偏港府對洋人提供諸多方便，免檢入境帶來播毒風險也在所不惜，崇洋媚外的嘴臉暴露無遺，試問如何服眾？

須知道，本港疫情雖清零斷纜，昨日又有一宗金鐘文員初步確診個案，但專家已指出該個案屬「假確診」的機會甚高，疑與樣本受環境污染有關，且至今沒有出現社區感染，反映香港實有條件放寬社交距離措施。另一邊廂，在港府抗疫無能、難以予人信心的情況下，部分市民對接種疫苗心存疑慮，且對「安心出行」應用程式有抵制心態，本港絕大部分食肆仍維持B類營運模式，即4人一枱、營業至晚上10時。本報不下多次指出，在粵港澳通關無期下，各行各業都在吊鹽水，放寬食肆4人一枱至8人或12人一枱，讓業界鬆綁抖氣，有助刺激顧客光顧，對挽救飲食業以至振興零售、運輸、廣告等相關行業有百利而無一害。無奈港府一意孤行，懶理基層打工仔死活，卻對來自疫情肆虐地區人士免檢入境無任歡迎，普羅市民不忿忿不平才怪。

眾所周知，飲食業、零售業、運輸業等養活大半壁基層人口，但在疫情肆虐下，飲食業失業率目前仍達10%高位；遑論疫情爆發至今，結業食肆數以千計，米芝蓮食肆也不例外。零售業、運輸業同樣嚴峻，本地旅遊巴車主組成「無錢供車大聯盟」，昨日向傳媒大吐苦水，指服務本地的旅遊巴車主未有納入防疫抗疫基金的相關援助計劃，有車主坦言已變賣逾半旅巴，生活捉襟見肘。連車主都無以為繼，何況為車主打工的旅巴司機？這些基層恰恰是疫情下最無議價能力的一群，永遠是第一個被開刀的對象。港府嫌貧愛富，連短期失業援助金也拒絕推出，如此抗疫根本是與民為敵，基層不是病死就是餓死，坐享高薪厚祿的高官可知民間疾苦？

事實擺在眼前，一味盲目谷針，以為有抗體就不會播疫，已隨早前從美國抵港、驗出有抗體的外傭確診變種病毒而宣告「神話破滅」，而國泰貴賓室女職員疑被轉機乘客傳染變種病毒，更證明機場防疫和外防輸入方面存在極大漏洞。連政府專家顧問袁國勇都指出，以英美接種率高但疫情仍然失控為例，即使接種率達九成，群體免疫可能永遠也無法實現。港府一味扼住基層咽喉催谷打針，對洋人卻中門大開，最終可能是疫情既無法清零，經濟又繼續尋底，基層苦不堪言，何苦來哉！