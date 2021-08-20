神州觀察：撒謊隱瞞拒調查　故意播疫須重罰

新冠疫情爆發一年多，其影響破壞世人早都領教過，故對一般的防疫要求也該了然於心，並當積極配合，個人防疫意識都應有所提升才是。畢竟病毒具有極強的傳染性，自己一旦中招，便有可能連累一堆人，及造成嚴重經濟損失，為己為人，切勿太自私，無視防疫；像那位任性的揚州「毛老太」，近日就因涉嫌妨害傳染病防治罪遭當局立案偵查，其所作所為更加不能輕饒。

眾所周知，江蘇南京祿口機場於上月20日爆發新一波疫情，而該老婦居然於翌日擅自離開封控地，乘車到了揚州的姊姊家，且是利用別人的健康碼混過檢查；之後便四出往棋牌室打牌、逛商場、下飯館，活動頻密，終成揚州本輪疫情「一號病人」。更可氣的是，當地社工及警方多次嘗試與其聯絡，老婦卻一直撒謊隱瞞行程，甚至拒聽電話，咳嗽發燒又自行往醫院就診，終被發現，卻仍堅稱是普通感冒，謊報就診地點，簡直不知所謂。

而案情通報中的一個小細節亦很值得玩味，便是毛老太及其姊姊因見所在小區內的棋牌室沒有「送雞蛋」這一招徠顧客手段，而大費周章去到了有蛋送的更遠的棋牌室，可見這種人不僅自私，還很貪婪，結果更為一點蠅頭小利將病毒帶到更遠的地方，造成了更大範圍感染擴散，實在讓人無語。事實上，過往已有多宗類似這種「以一己之力毀一城」，或是「千里投毒」等自私麻木、全無責任心的故意播疫惡行，並一再惹起公憤，卻總也無法禁絕，像河南商丘市近日也因一家人隱瞞行程致疫情反彈。

也許對某些人而言，就是可以無視一切規則、責任，縱然被發現了，也會謊話連篇，死口不認，想是害怕坦白之後會受到處罰，或是不想因「坐疫監」失去自由，無法隨心所欲地生活；其實世上從無絕對的自由，更不能為了某些自私、利己的想法去禍害他人。記得去年疫情剛爆發時，當局曾表示會對疫情造成傳播或嚴重傳播風險的行為，以妨害國境衞生檢疫罪定罪，最高判囚3年；北京市更稱會對故意瞞疫、拒不配合防疫行為處以最高的死刑判罰。

惟在現實中，相關判罰大多是數月至一、兩年，是否適當不好說，總之人們看到、感受到的是，每次疫情反彈帶來的損失與麻煩都很大，有人需為此手停口停，有人失業去職，還有人因此搭上性命，一個人毀一城，到底該如何賠償？又如何賠得起？同樣地，一些地方政府因早期疫情防控較為成功，開始變得麻痹大意，放鬆警惕，出現官僚不作為、慢作為現象，導致防疫漏洞頻現，包括南京機場及揚州在排查毛老太過程中出現的疏漏，都挺明顯，必須認真反思。