功夫茶：漁護署冷血唔理　觀音廟眾龜等死

上天有好生之德，大地有載物之厚。講就係咁講，可惜真相往往出人意料，現實更是殘忍。呢，位於流浮山嘅沙江平安觀音廟，近月因涉違反地契而清拆，有善信就話，自從該觀音像移走後，廟宇已荒廢冇人理，連累廟內棲息嘅數百隻龜長期捱餓。

究竟漁護署有冇留意「無家可龜」嘅痛苦？漁護署就指早前已派員巡視兩次，冇發現有乜異常喎！有動物組織就指當局唔嗲唔吊不作為，憂動物長期無人照顧，儼如等死。之不過，有善信日前爆料，指觀音廟上月初仲有人打理，佢近日到訪卻已人去樓空，滿目荒涼，佢向來有餵飼廟內龜隻，當日一拋下龜糧，驚見數百隻龜一時間浮上水面蜂擁爭食，懷疑佢哋長期捱餓！

漁護署所謂派員巡視，只係求其目測，恐怕冇餵飼佢哋，更遑論關心佢哋死活！難怪善信憂慮，傳該址將收地興建住宅，池塘被填平，啲龜恐被監生活埋。唉！呢啲龜相信大部分係善信放生！有堪輿學家表示，佛學認為萬物皆有靈性，放生能積福積德。但係動物回歸適合棲息地，先可視為放生，何況人工飼養嘅烏龜已喪失野外求生能力，「放生」等同殺生，一個不小心，恐怕又再上演祈福變折福！

嗱！本報記者早前都有去實地視察，但見一片凌亂，僅餘一角落處供善信拜祭，未見保安及工人，而對出嘅魚池及魚塘，分別有數十條錦鯉及大量龜隻棲息。漁護署作為保障動物福利、負責有關漁業保護等嘅部門，理應積極跟進有關事件，可惜反而不及一些保育團體如香港兩棲及爬蟲協會嘅主動及積極跟進，佢哋估計池內有500至600隻龜棲息，其保育主任表示，跟進工作屢碰壁。

呢壇嘢漁護署一味淡淡定有錢剩咁款，協會表示未能聯繫上負責人商討龜隻處理安排，而協會領養中心最多只能收容300隻龜，目前已爆滿，愛莫能助。早前佢哋主動與漁護署聯絡，對方又冇進一步行動。阿哥，漁護署呢啲唔叫hea做叫乜呢？既然一早知觀音廟要清拆，咁多隻龜如何處理又點可翹埋雙手？依家保育團體仲緊張過你哋，知唔知「為官避事」個「恥」字點寫吖？個「醜」字有幾多筆畫吖？

本報與時並進，關注動物福祉，曾向政府建議喺港九新界覓地興建「貓狗善終園」，為流浪貓狗及其他動物「一條龍」提供生養死葬。藍圖構思曾獲立法會叫好及審議，惟政府一味拒絕採納，不思進取；見微知著，依家眾龜等死又冷血唔理！漁護署有好生之德嗎？一龜之不救，大家有目共睹，「漁護」兩字多麼諷刺吖！