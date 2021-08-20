世界視線：阿富汗血淚交纏　美小弟嚇驚跳船

阿富汗於侵略戰爭、內部戰爭後如何復原，成為全球焦點。不過，各方對阿富汗光復的興趣，遠遠少於對美國背棄阿富汗，以及聯軍把阿富汗先當棋子後當廢棋的關注。而美國一眾小弟更對事件惶惶不可終日，抱美國大腿的國家與地區難免心寒萬分，對美國的信心與信任都嚴重動搖。

美國敗走阿富汗，最震撼人心的是喀布爾機場美國倉皇撤退的一幕，當阿富汗人硬爬機架，圖借美國運輸機逃難卻從高空跌死的消息曝光後，各方對美國軍事霸主、世界一哥的信心徹底破滅。

美國總統拜登在連串亂象後「潛水」，前總統特朗普第一時間跑出來揶揄，美國傳媒亦指白宮讓美國丟臉，拜登政府企圖把這口黑鍋卸給前朝，也難了！這一次，美國大佬頭痛了，美國小弟膽寒了！

近期大家可發現台灣的蔡英文、越南的范明政、南韓的文在寅有為美國護航嗎？實在抱歉，他們無話可說，其實是難以應答，更何況，他們還要算計一下美國對當地提供了多少庇佑，一旦失去，當地會否一朝變阿富汗？

台灣驚呆了，不僅是朝野兩黨，而是全島人都傻眼了，曾幾何時奢望美國代台灣打仗的人夢醒了；以為台灣一旦遇襲，美國大佬會遠渡重洋來援助的人也心冷了。近日，有台獨悍將呼籲蔡英文宣誓，當台灣遇襲時，作為領導人的她會「與國家共存亡」，以免蔡英文像阿富汗政府首領般棄島先逃，但她還是神隱兼扮聾扮啞。

越南也一樣，早前才高調招呼美國國防部長奧斯汀訪問，如今明知美國庇佑靠不住，當然是噤聲、龜縮更聰明。

至於南韓，文在寅雖然沒有發話，但執政黨共同民主黨黨魁宋永吉卻說了一番很微妙的話，他表示南韓不是阿富汗，面對北韓的武力恫嚇時，駐韓美軍不會耍手。不過宋永吉也把執政黨擔心的事說了出來，指南韓應從美國手中接管戰時指揮權，否則戰時美國要撤要走，南韓軍隊也無可奈何。

做小弟、做抱腿族真不易，大佬靠不住，小弟當然要改弦易轍。美國小弟想跳船，其實是正確的決定。