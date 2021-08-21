世界視線：難民潮來勢洶洶　歐洲人嚴防死守

塔利班局勢動盪，大量難民爭相外逃，800人擠上一架美軍運輸機的鏡頭，撼動人心。但其實能擠上機的已算「幸運」，事關歐洲多國已關上大門，嚴防幾年前敍利亞難民蜂擁而至的一幕重演。

自美國宣布撤軍後，塔利班攻勢日趨猛烈，特別是8月多個省會城市被攻陷以來，愈來愈多阿富汗人逃往巴基斯坦和伊朗，估計單在喀布爾淪陷前的10天裏，每天便有近3萬人逃離，根據聯合國難民署估計，目前兩國約收留了250萬名阿富汗難民。

眾所周知，伊朗在美國長期制裁下，經濟凋敝，而巴基斯坦本身也是「難民」的主要「輸出國」之一，巴不得阿富汗盡快回復平靜，可以把這班難民送回老家。事實是，阿富汗人逃到這兩個鄰國，只是將之當作中途站，絕大多數人的終極目標，還是富饒的歐洲國家。

然而他們恐怕要失望了。對敍利亞難民最「包容」的德國，總理默克爾率先表態，強調不會「重複過去犯下的錯誤」；尋求接替默克爾總理之位的基民盟黨魁拉舍特更明言，德國不能傳遞出「會接收所有需要幫助的人」的訊息。德國態度出現180度轉變，是因為9月大選臨近，右翼「另類選擇黨」已磨拳擦掌，大肆炒作難民問題攻擊現政府。

法國的馬克龍也好不了多少。他在一場電視講話中表明，法國必須做好準備保護自己，以免受到大規模非正常移民流動的影響。德、法兩大歐盟龍頭尚且如此，在上一波敍利亞難民潮中立場強硬的奧地利，更不會假以辭色，該國不僅表明阿富汗難民必須留在所逗留的國家，還將繼續驅逐國內阿富汗非法移民。

當然，人們在批評美國人對「盟友」棄如敝屣的同時（美國僅承諾接收3萬名阿富汗難民，但如何落實仍未可知），亦應對歐洲人的偽善有充分認識。歐盟在阿富汗聯軍佔比超過三成，僅次於美國。德、法兩國更是歐盟國家中派兵數量的第2位及第3位。如果說美國是阿富汗亂局的始作俑者，歐洲人則無疑是幫兇，對於收留逃離戰火的阿富汗人，美國、歐洲皆義不容辭。