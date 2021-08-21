神州觀察：飯圈文化超扭曲　加強整治乃必須

內地追星、飯圈文化愈趨混亂，有些現象已然嚴重扭曲變形，不只毫無理智、道德可言，簡直是無法無天，喪心病狂，造成的負面影響及社會危害不小，加強打擊整治實屬必須。

中央網信辦早前決定在全國範圍展開為期兩個月的整治行動，重點打擊誘導未成年人應援集資、高額消費，粉絲造謠攻擊、展開網絡謾罵、侵犯隱私等行為，期間並關停解散一批行為惡劣的帳號或群組，對一些惡意營銷、網絡水軍等違法違規帳號及網站平台進行查處，日前又勒令多款追星App從應用市場下架。被下架的App大多是由市場上第三方公司推出，操作極不規範，譬如普遍存在非法獲取多位明星數據，提供行程追蹤等功能，被指是飯圈亂象的重要推手。

飯圈一詞在內地是指追星族組成的粉絲圈，早年也算正常的社會文化現象存在，只是隨着其逐漸發展壯大，當中的商業價值及各種利益糾葛亦日趨凸顯，像上述整治範圍便都是由此導致的重重亂象之具體體現。內地官媒早前更清楚指出，飯圈之所以能夠興風作浪，皆因背後有坐鎮指揮的組織者，分工明確的架構設立，更有瘋狂逐利的商業推手，是在把青少年當成「提款機」乃至「打手」，故需將這些幕後資本、操盤手、收割鏈徹底清除，封禁其套現的途徑。

這當中，未成年人無疑又是最容易受到蠱惑、洗腦的高危群體，一些追星App被要求限制未成年人充值、經費交易等操作，可說很有必要，這類問題同樣出現在網絡直播打賞方面，早前亦有輿論提出過相同限制要求。之不過，這都需要得到相關網絡平台的積極配合才行，畢竟牽扯到的還是利益問題，只怕不乏陽奉陰違之舉，關鍵更需看當局的監管與整治力度；事實證明，過往不少違規App都一再未能按時完成整改，當局更不應繼續寄望他們能「自行整改」。

有指壓倒飯圈的「最後一根稻草」或是今年5月內地一檔真人騷節目爆出的「倒牛奶」事件，這種畸形而荒誕的操作不僅激起了輿論公憤，亦充分表明飯圈的確到了非整治不可的地步。因為此舉不只是在公然挑釁及違反中央的「惜食」禁令，更是將集資應援、製造虛假流量、刷票等重重黑幕暴露無遺，同時是在給青少年灌輸錯誤的價值觀，嚴重影響他們的健康成長。

然而這還不是最嚴重的，近日某流量明星因涉性侵及誘姦未成年女粉絲被捕後，居然有粉絲公然商討如何劫獄救人，聚眾聲援施壓，簡直到了走火入魔程度。與此同時，一些網絡大V竟稱「睡粉」是粉絲「福利」，一邊為之洗地，一邊繼續誤導青少年，可見當局再不重拳出擊，這個圈子不知還會墮落到怎樣地步。