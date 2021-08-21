產評：科技監管痛難耐　風物長宜放眼量

圍繞中國科技企業的監管風暴愈演愈烈。不過，科技創新仍是國力的重要指標，中國以科技強國的決心亦未改變，只是科企無序擴張，影響市場公平競爭，制約經濟發展，招來政府整治也是必然。中國在這方面先發制人，相信未來歐、美等主要經濟體在科企反壟斷方面都會急起直追。全球科技產業反壟斷風潮必然痛苦，但參考過去美國石油企業壟斷被整治後迎來數十年的百花齊放，相信科技產業亦不例外，眼前經歷的既是陣痛，也是機遇。

隨着近10年科技創新產業快速興起，遇上一場比預期持久的疫情，「宅經濟」大行其道，科企發展如魚得水。適逢全球央行大放水，市場資金氾濫，可利率超低，這些高增長的科企就成為「吸金池」，有燒不盡的錢支持，能輕易取得壟斷性的市場地位，更擬將業務伸延至其他傳統產業如金融、醫療等，以延續高增長，威脅中小企和傳統產業的生計，並帶來跨行業監管問題，甚或構成系統性風險，故引來各國政府的注視。

如今美股估值高處不勝寒，資產泡沫危如累卵已是路人皆見，美國政府就是怕冧市影響經濟復甦步伐，故面對通脹升溫不敢作為，反壟斷雖是拜登當日競選的主張，但至今仍是講多過做。

反觀中國勇於行動，先是主動化解金融科技風險，繼而是全面審視網絡經濟平台，並逐一加強監管。中資科技股遭「血洗」，數萬億元的市值被瞬間蒸發，就業市場和消費氣氛難免受影響，在疫下內地經濟增長放緩之際，誠然是百上加斤。但從來智者都懂「曲突徙薪」，防患未然的道理。過去中國市場經歷了太多次瘋炒狂瀉的股災，以致元氣大傷，而歷次都是因為在顧及短期經濟增長而忍受亂象蔓延，結果換來更大的衝擊，2015年的A股大冧市就是典型例子。與其坐等科技泡沫爆破，倒不如忍受短期陣痛，主動採取措施疏導風險，重整秩序，在籌劃與美爭霸的路上，始可無後顧之憂。

恒生指數最新季檢結果出爐，3家新貴來自傳統經濟板塊，之前大熱的科技股全落選，估計是考慮了近期的市場動盪。用「一沉百踩」來形容刻下的科技股，絕不為過。不過，風物長宜放眼量，未來中國投入科技產業的資源只會多，不會少，只是大前提在於有利社會經濟，而非一小撮富豪，未來國家資源將更精準投放，加快產業自立自強。科企日後在更明確的規範下，自可在賽道再邁步向前。對中國的「壯闊東方潮，創新強國路」，須保持信心與定力！